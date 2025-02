Trump møter motstand fra oljebransjen

«Drill, baby, drill» har Donald Trump gjentatte ganger sagt til oljeindustrien. Et av hans prosjekter er å få ned oljeprisen, og med det senke inflasjonen. På den måten kan han bane vei for nye rentekutt fra Fed.

Med budskapet ønsker han å heve tilbudet av olje på verdensmarkedet, for på den måten senke prisen. Han møter imidlertid motstand fra skiferoljeindustrien i USA og Opec, med Saudi-Arabia i spissen.

En lavere oljepris vil også kunne styrke Trumps posisjon overfor Iran, og for å presse Russland til å avslutte krigen i Ukraina.

Kloke av skade

Våren 2020 kollapset oljeprisen, og lå i en periode så lavt som 17 dollar fatet. Kampen om markedsandelene mellom Russland og Saudi-Arabia sørget for at prisen holdt seg på de historisk lave nivåene.

De lave prisene ble døden for mange av de amerikanske skiferoljeprodusentene, som fikk for høye kostnader knyttet på grunn av økning av egen borekapasitet i jakten på høyere inntekter.

IKKE HELT: «Drill baby drill» var et slagord for Donald Trump under presidentvalgkampen. Den hjemlige produksjonen i USA ligger kun an til å øke med 2 prosent i 2025. Foto: NTB

Klok av skade setter i dag langt flere av aktørene i skiferolje seg mer på bakbeina når det kommer til å heve utgiftene.

Ifølge Wall Street Journals kilder har rådgiverne til Trump anerkjent at det ikke vil bli store økningen i mengden olje som pumpes opp i USA. Blant annet skal USAs energidepartement forvente en forsiktig produksjonsvekst på 2 prosent i 2025, som hever USAs produksjon til 13,7 millioner fat pr. dag. I 2026 forventer departementet en flat utvikling.

Ber Opec øke produksjonen

I en tale i januar uttalte Trump at han skulle be Opec-landene om å få ned oljeprisen, ved å øke produksjonen. Ifølge WSJ skal Trump planlegge for at Saudi-Arabia er et av de første landene han besøker i sin andre presidentperiode. Der er det ventet at han personlig vil legge press på Saudi-Arabia – Opecs de facto leder – om å øke oljeproduksjonen.

Hvor langt ned vil Trump ha prisen er uvisst. Han har ikke selv kommet med noen tall. Det har derimot hans spesialutsending til Russland og Ukraina, Keith Kellogg, som tidligere har sagt at produsentene bør jobbe for å få prisene ned til 45 dollar fatet, for å presse Russland til en slutt på krigen i Ukraina.

Rundt en tredjedel av Russlands statsbudsjett finansieres av oljeeksport.

Det kan imidlertid bli vanskelig for Trump å få med Saudi-Arabia på å senke oljeprisen, siden Saudi-Arabia trenger en oljepris rundt 90 dollar fatet, for å oppnå balanse i årets statsbudsjett.