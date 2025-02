Donald Trump har i sine første uker som USAs nye president sendt sjokkbølger gjennom fornybarindustrien. Han har midlertidig stanset godkjennelser av nye havvindprosjekter, varslet en gjennomgang av eksisterende vindkraftavtaler og pauset hundrevis av milliarder dollar i støtte til grønne energiprosjekter.

Bransjetopper advarer nå Trump om at disse restriksjonene kan utløse en energikrise i USA som risikerer å gi forbrukerne høyere strømregninger og Kina en fordel i AI-kappløpet, skriver Financial Times.

– Vi kommer til å trenge mer strøm, og mye av den. Jeg er ikke sikker på om det er klokt å bremse utviklingen av noen energikilde akkurat nå. Og jeg tror ikke vi ønsker at vår AI-infrastruktur skal avhenge av Midtøsten, Kina, India eller andre steder som har kraften til å utvikle seg raskt, sier Jim Robb, som leder det regulerende organet North American Electric Reliability Corporation.

Les også – Donald Trump er brutalt ærlig om vindkraft Tidvis sier Donald Trump ting som sjokkerer Washington med sin brutale ærlighet, skriver The Wall Street Journal.

– Sol og vind billigst

Avisen viser til at fornybarindustrien utgjør den billigste og raskest voksende energikilden i det amerikanske strømnettet, og støtter seg på en analyse fra investeringsbanken Lazard som viser at sol- og landvindprosjekter har den laveste gjennomsnittskostnaden pr. MWh av alle energikilder – selv gass – etter år med føderal støtte og fall i komponentprisene.

ENERGITSAR: Doug Burgum. Foto: NTB

Samtidig viser tall fra konsulentfirmaet Bain at amerikanske energiselskaper innen 2028 må øke sin årlige kraftproduksjon med opptil 26 prosent fra 2023-nivået. Dette er langt mer enn noen vekst USA har klart de siste 20 årene, og nesten 45 prosent av veksten i amerikansk kraftetterspørsel kommer fra utbyggingen av kraftkrevende datasentre til utbredelsen av AI-teknologien.

– Fossilt løser ikke alt

Trumps nye energitsar Doug Burgum har advart om at USA vil tape AI-kappløpet mot Kina om landet ikke får opp fossilproduksjonen. Samtidig lammer altså Trump investeringene i fornybarsektoren, og Financial Times viser eksempelvis til at oljekjemper som Shell og TotalEnergies enten har bremset eller trukket seg fra grønne prosjekter etter presidentvalget i november.

FORNYBARFRYKT: Hos BloombergNEF-analytiker Helen Kou. Foto: LinkedIn

– Det er ingen tvil om at usikkerheten rundt presidentordrene vil påvirke utbyggingen, sier energianalytiker Helen Kou i BloombergNEF, som forventer at 90 prosent av de 100 GW med ny kapasitet som skal komme på nettet de neste årene vil stamme fra fornybare kilder og batterier.

Bransjetopper hevder overfor avisen at lavere fornybar utbygging vil øke risikoen for strømbrudd.

– Trump håper olje og gass vil løse alle problemer. Men det vil de ikke, sier medgründer av solenergiselskapet Sunrock Distributed Generation, Claire Broido Johnson.