Verdens største oljetrader: Mer optimistisk enn IEA og BP

Det sveitsisk/nederlandsk-baserte tradinghuset Vitol, som er verdens største oljetrader – om lag 7 prosent av hele markedet, er ute med en rapport om oljemarkedet.

Oljeetterspørselen vil holde seg på dagens nivå frem til 2040, spår Vitol. Til sammenligning har Det internasjonale energibyrået (IEA) gjentatte ganger spådd at toppen er før 2030.

På toppen, ved slutten av tiåret, vil oljeetterspørselen være på 110 millioner fat pr. dag, og deretter falle tilbake mot dagens nivå på rundt 105 millioner fat i 2040. IEA tror etterspørselstoppen vil være 105,6 millioner fat pr. dag i 2029.

BP er markant mer pessimistisk enn Vitol, påpeker Financial Times. Den britiske oljegiganten spår også at toppen vil nås rundt slutten av tiåret, men at etterspørselen deretter vil falle til 91,4 millioner fat pr. dag innen 2040 – altså 13,6 millioner fat pr. dag lavere enn Vitols estimater.

Les også IEA oppjusterer oljeetterspørselen Økt etterspørsel og høyere produksjon driver markedet mot 104 millioner fat olje pr. dag i 2025.

Bensin ned, LPG opp

Vitol tror etterspørselen etter nafta og LPG vil øke mot 2040 på grunn av befolkningsvekst, høyere inntekter og økende urbanisering. Andelen av verdens oljeforbruk som går til disse produktene, vil øke fra en femtedel til en fjerdedel.

Petroleum-basert flydrivstoff er ventet å øke fra 7 til 10 prosent av det totale oljeforbruket innen 2040.

Bensinetterspørselen er ventet å falle med 4,5 millioner fat pr. dag de neste 15 årene.