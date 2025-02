For et år siden varslet Subsea 7 at det ønsket å gi aksjonærene høyere direkteavkastning gjennom utbytter og tilbakekjøp av aksjer. Årsaken var gode utsikter og forventninger om bedre resultater.

Planen var å dele ut minst 1 milliard dollar, eller mer enn 10 milliarder kroner, i fireårsperioden fra 2024 til og med 2027 i form av utbytte og tilbakekjøp. Det betyr 250 millioner dollar pr. år.

«Vi har noen gode år foran oss. Vi vet at det blir generert mye «cash» fra denne virksomheten,» sa konsernsjef John Evans da han og konsernledelsen i Subsea 7 avholdt en investorpresentasjon litt senere på året.

SEB tror undervannsentreprenøren har kapasitet til mer enn det.

«Med støtte i økt visibilitet fra ordrereserven, ser vi potensial for økte utdelinger til aksjonærene,» skriver meglerhuset i en oppdatering.

Mer enn 250 millioner

Subsea 7 annonserte kontraktstildelinger på nesten 1,6 milliarder dollar i fjerde kvartal. SEB antar at selskapet fikk ytterligere 500 millioner dollar i uannonserte kontrakter. Det betyr at selskapet ble tildelt kontrakter for til sammen 8 milliarder dollar i fjor.

«Det gir god visibilitet i 2026, og med en robust balanse burde det være potensial for økte utbetalinger til aksjonærene, ut over de 250 millioner dollar pr år som selskapet allerede har forpliktet seg til,» heter det i SEB-oppdateringen.

Meglerhuset anslår at Subsea 7 vil generere en fri kontantstrøm på 1,2 milliarder dollar innen 2026.

Høyere oppside

«Potensialet for økte utbytter vil være en utløsende faktor for en reprising av aksjen; utdeling av 350 millioner dollar pr. år tilsvarer en yield på rundt 7 prosent,» skriver meglerhuset.

SEB opprettholder naturlig nok kjøpsanbefalingen på aksjen, men hever kursmålet fra 240 til 245 kroner. Det betyr at meglerhuset ser en oppside på 33 prosent i forhold til dagens kurs på drøyt 184 kroner.

Subsea 7-aksjen har steget et par prosent i år, og er opp 30 prosent det seneste året, korrigert for utbytter.

Selskapet legger frem sin rapport for fjerde kvartal mot slutten av måneden, og SEB estimerer en ebitda på 282 millioner dollar og en fri kontantstrøm på 121 millioner.

Meglerhuset venter videre at selskapet opprettholder guidingen for 2025, der det venter inntekter på 6,8–7,2 milliarder dollar og en ebitda-margin på 18–20 prosent.