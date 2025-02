– Markedets reaksjon er helt rasjonell. Tankratene og oljeprisen vil trolig stige som følge av dette, sier Ole-Rikard Hammer.

Arctic-analytikeren refererer til ryktene om at Trump er klar for å signere en ordre som legger «maksimalt press» på Iran, med mål om å få oljeeksporten i landet til null. Trump-administrasjonen har lenge signalisert at de vil øke presset på Iran, og presidenten mener at dette vil slå to fluer i én smekk: svekke Irans økonomi og hindre Kina i å få tilgang til rabatterte oljeprodukter.

Tirsdag tok både oljeprisen og tankaksjene en brå vending opp på Oslo Børs.

– Vil stramme oljemarkedet

De siste to årene har Iran økt oljeeksporten betydelig, fra 1 million til 2 millioner fat per dag.

– Det blir redusert, vesentlig redusert. Eksporten vil neppe gå helt til null, men vi kan anta at rundt en halv million fat pr. dag forsvinner. Det vil naturligvis stramme inn i oljemarkedet, sier Hammer.

Han understreker også at rabattene på både russisk og iransk olje har blitt kraftig redusert den siste tiden – med prisforskjellen nede på rundt 5 dollar pr. fat. Dette gjør det enklere for andre land å bytte leverandører, siden prisdifferansen i utgangspunktet er liten.

– Kina er allerede forberedt på å erstatte iransk olje. Det er neppe her handelskrigen vil avgjøres, sier Hammer.

Økt arbeid for Frontline

Han påpeker at også Russland har merket utfordringer med å frakte olje nå som rabattene har blitt så små.

Oljen fra Iran bruker gjerne skyggeflåter og bakveier inn til markedet, som nå delvis kan bli stengt. Det er godt nytt for kommersielle aktører som Frontline.

– Oljen skifter plass. Vekk fra Iran og ut i det åpne markedet, hvor blant annet Frontline opererer. Det betyr mer aktivitet og lengre fraktdistanser, sier Hammer.

John Fredriksens tankgigant reverserte en nedgang på 1,5 prosent og endte opp hele 5,4 prosent tirsdag.