Equinor fikk et justert driftsresultat på 7,90 milliarder dollar i fjerde kvartal, eller rundt 89 milliarder kroner i dagens kurs. Det var litt over analytikernes forventning på 7,7 milliarder dollar, ifølge Equinors egen konsensus.

Samtidig gjør energigiganten grep på utbyttesiden.

Kontantutbyttet for fjerde kvartal foreslås til 37 cent per aksje, som sammen med et tilbakekjøpsprogram på 5 milliarder dollar, gjør at den forventede kapitaldistribusjon for 2025 blir på opptil 9 milliarder dollar.

Equinor har fra før av forespeilet utbytter og tilbakekjøp på 8-10 milliarder dollar i 2025. Selskapet har hatt et ordinært utbytte på 35 cent per aksje og et ekstraordinært utbytte på like mye.

Målet har vært å øke utbyttet med 2 cent per år, mens det ekstraordinære utbyttet, som ble innført da energiprisene var svært høye i 2022, skal fases ut. Med andre ord gjør selskapet som forventet når det gjelder kapitaldistribusjon.

– I dag annonserer vi en total kapitaldistribusjon på opptil 9 milliarder dollar i 2025. Støttet av en sterkere fri kontantstrøm, forventer vi å øke kvartalsvis kontantutbytte og bruke tilbakekjøp av aksjer for å sikre at kapitaldistribusjonen er på et konkurransedyktig nivå også fremover, sier konsernsjef Anders Opedal i en kommentar.

Kutter i fornybart

I fjor raste Equinor-aksjen i forbindelse med kapitalmarkedsdagen fordi selskapet opprettholdt sine ambisjoner innen det grønne skiftet. Oppkjøringen til den årlige begivenheten i London har vært farget av kritikk fra analytikerhold for nettopp fornybarinvesteringene.

Kjøpet av Ørsted-aksjer i fjor høst har vært en horribel investering på grunn av kursfall etterpå, og havvindprosjektet Empire Wind utenfor kysten av New York har blitt omtalt som en mulig industriskandale.

Fra tidligere har Equinor hatt planer om å investere 6 milliarder dollar i fornybart i 2025 og 10 milliarder dollar i 2030, og implisitt så mye som 40-50 milliarder dollar i perioden, mens ambisjonen når det kommer til kapasitet er 12-16 gigawatt innen 2030.