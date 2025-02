Ikke vind, ikke sol – hva da?

Norge er heller ikke upåvirket av et volatilt energimarked. I de sørlige regionene har strømprisene steget betydelig de siste årene som følge av Putin, prissmitte og dunkelflaute.

Selv om Norge er velsignet med vannkraft, gjør kablene oss sårbare for andre lands energipolitiske valg. Vi bør derfor ta lærdom av Finlands kjernekraftsatsing.

Vi står foran et enormt kraftbehov, hvor industri, elektrifisering og kunstig intelligens vil kreve tilgang på enorme mengder energi. Dette er essensielt om vi skal tiltrekke oss globale investeringer, også når vinden stilner og solen forsvinner bak skyene.

Les også Strømkabler til utlandet – en tvilsom stemmesanker Staten og kraftprodusentene håver inn penger – ikke bare fra norsk krafteksport, men samtidig også fra norske bedrifter og husholdninger, poengterer tidligere NHH-professor Rögnvaldur Hannesson.

Finland viser at selv land med stor fornybar kapasitet drar nytte av kjernekraft. Ved å satse på alle utslippsfrie energikilder, har Finland lagt til rette for ambisiøse klimamål uten å ofre industriens konkurransekraft eller tappe husholdningers lommebøker. For Norge er parallellene klare.

Prosjekter som Olkiluoto 3 vil kreve investeringer, forsyningskjeder og kompetanse. Dette er krevende, men nødvendig for å bygge fremtidens energisystem. Dette valget handler ikke bare om klimamål, men om å tilrettelegge for ny teknologi, sikre industriens konkurransekraft og beskytte husholdningers økonomi.

Som Fatih Birol påpeker, er kjernekraft ikke lenger bare et alternativ, men en nødvendighet. Fremtiden vil dømme oss dersom vi lar kortsiktige symbolprosjekter prioriteres over langsiktig bærekraft. Vi har et ansvar for at kommende generasjoner arver et energisystem som er bærekraftig, men også robust mot kriser og krig.

Spørsmålet er derfor: Har Norge råd til å vente, eller må «dunkelflaute» tømme lommebøkene våre noen år til før vi tar grep?

Sondre Grindheim Berner

Student ved Norges Handelshøyskole (NHH)