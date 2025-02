En mulig løsning er å ha ulike prisregler for innenlands- og utenlandshandel, slik at Norge skjermes bedre mot høye strømpriser i Europa.

90 mrd. i pluss

– Dersom vi ikke skulle hatt noen kabler til utlandet måtte vi være i en situasjon der vi alltid, i enhver situasjon, vil kunne være selvforsynt. Det vil være en veldig risikofylt situasjon å sette Norge i. Det vil nok også være svært dyrt, legger han til.

Det er likevel ikke helt gratis å bygge ut kablene, og Nordlink, som går til Tyskland og var klar i september 2020, kostet rundt 1,8 milliarder euro å få oppført. Hvorav Statnett delte kostnadene 50/50 med deres tyske motpart.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver for Statnett, Håkon Smith-Isaksen Holdhus, har de to siste mellomlandsforbindelsene til Tyskland og Storbritannia en teknisk levetid på rundt 40 år. I fjor fikk Norge inn ca. 139,0 millioner euro i flaskehalsinntekter fra Nordlink-kabelen. Flaskehalsinntektene vil variere fra år til år, men hvis vi tar utgangspunkt i 2024-tallene og litt enkel matematikk viser det seg da at Norge og Statnett vil være i pluss før det har gått 13 år.

Da vil vi over de neste 27 år bygge opp et overskudd på 3,8 milliarder euro, som tilsvarer nesten 44 milliarder kroner med dagens valutakurs – samtidig som Nordlink-kabelen bidrar til forsyningssikkerhet.

INGEN FLERE: Ifølge Håkon Smith-Isaksen Holdhus i Statnett foreligger det ingen planer om noen flere utenlandskabler for øyeblikket. Foto: Statnett

– Hvordan vurderer dere balansen mellom eksportinntekter og eventuelle økte strømpriser for norske forbrukere?

– I forbindelse med konsesjonssøknader for ulike tiltak i strømnettet følger Statnett er utredningsprogram fastsatt av myndighetene, der vi blant annet utreder betydningen for forsyningssikkerhet, samfunnsøkonomisk verdi, natur og miljø, og en lang rekke andre hensyn. Dette gjelder også for mellomlandsforbindelsene. Det er myndighetene som avgjør hvorvidt det skal gis konsesjon til tiltaket eller ikke, sier kommunikasjonsrådgiver for Statnett, Håkon Smith-Isaksen Holdhus til Finansavisen.

– Planlegger Statnett flere utenlandskabler?

– Det foreligger ingen planer om nye mellomlandsforbindelser nå. sier Holdhus, men påpeker at det er sendt melding til myndighetene med forslag til utredningsprogram for en eventuell reinvestering av de to eldste kabelforbindelsene til Danmark som nærmer seg teknisk levetid.

Mangel på kjernekraft

Selv om eksport og kabler ofte trekkes frem i debatten om strømprisene, mener Mathisen hos Gudbrandsdalen Energi at den viktigste faktoren bak de store svingningene er noe helt annet – nemlig nedleggelsen av kjernekraft

– Før var prisene mye mer stabile i Norge, fordi Tyskland hadde kjernekraft som ga en helt annen prising.

– Er det nedleggingen av kjernekraftverk som har skapt disse nye, store svingningene?

– Ja, uten tvil. Det har kommet inn veldig mye fornybar kraft som skal erstatte kjernekraft. Men det er uregulerbar kraft (sol og vind, journ. anm.), og det skaper utfordringer. Også i Norge risikerer vi å havne i samme situasjon hvis vi skal satse kun på uregulerbar fornybar kraft, sier han og utydper:

– På et tidspunkt blir det et problem. Hvis vi i Norge skal fordoble produksjonen vår for å fase helt ut fossil energi, må vi ta store grep. Hvis vi satser utelukkende på fornybart, risikerer vi at halvparten av energiproduksjonen vår blir uregulerbar – og dette er ikke helt problemfritt. For kraftbehovet forsvinner ikke når det ikke blåser eller er sol.