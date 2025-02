– Dette er veldig bra, mye bedre enn forventet. De kutter mer enn 50 prosent på fornybart, og i tillegg var olje og gass bra, sier ABG-analytiker John Olaisen til Finansavisen.

Equinor hører på kravet fra investorer og analytikere, og bremser kraftig ambisjonene innen fornybar energi. Men spørsmålet er om kuttet er nok til å blidgjøre markedet.

Analytiker Steffen Evjen i DNB Markets mener det er tilfellet.

«Vi mener Equinor leverte som investorene forventer med tanke på nedskalering av ambisjonene i fornybar energi og investeringer på området. Vi forventer at kapitaldistribusjonen holder til forventningene, og det ser ut som det ligger en oppside her fra 2026 og fremover. Vi forventer at Equinor-aksjen vil prestere bedre enn konkurrentene med et lavt ensifret tall i dag», skriver Evjen i en oppdatering til kundene.

Analytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets mener hovedpunktene i rapporten tikker av de fleste bokser, med lavere vekst i fornybart, mer vekst i olje og gass, og ambisjoner om konkurransedyktige utdelinger til aksjonærene.

«Selv om det meste bør være forventet og noe lavere utdeling til aksjonærene enn det meglerhusene forventet, forventer vi en liten positiv lettelse fordi selskapet adresserer alle temaene som har vært en brems for kursutviklingen», skriver han i en oppdatering til kundene.

FORNØYD: Sjefsanalytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets. Foto: Nordea

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets sier hans førsteinntrykk av rapporten er positivt.

– De reduserer investeringene i fornybart og gjentar lønnsomhetsmålene på olje- og gassproduksjonen, sier han i en kort kommentar.

– Er kuttet i fornybart nok?

– Førsteinntrykket er ja, sier han.

TILFREDSTILLENDE: – Førsteinntrykket er ja, sier analytiker Theodor Sveen-Nilsen om hvorvidt Equinors kutt i fornybarinvesteringer er nok. Foto: Thomas Bjørnflaten

Vil matche forventningene

Danske Bank-analytiker Vidar Lyngvær trekker frem at Equinor ser ut til å ha lyttet til investorene når det nå legger frem det han mener er en betydelig endring i strategien.

Han tror aksjen vil stige fra start på Oslo Børs.

«Forventningene var høye i forkant av kapitalmarkedsdagen, men vi anslår at aksjen vil stige 2-3 prosent relativt til sammenlignbare selskaper i dag», skriver han i et notat til kundene.

Han mener forventningene i forkant av kapitalmarkedsdagen har vært for betydelige kutt i fornybarinvesteringene, på over 20 prosent. Lyngvær skriver at det er bra selskapet nå kutter målet om 50 prosent av brutto investeringer skulle være i fornybart etter 2030, ettersom det skapte flere spørsmål enn svar.

LEVERER: Analytiker Vidar Lyngvær i Danske Bank mener Equinor ser ut til å lytte til investorenes krav. Foto: Ivan Kverme

Equinor guider nå en kapitaldistribusjon på 9 milliarder dollar i 2025, mot tidligere kommuniserte 8 til 10 milliarder dollar. Fra 2026 og utover skroter selskapet gulvet på 1,2 milliarder dollar i tilbakekjøp ettersom det erkjenner at det ikke er konkurransedyktig sammenlignet med andre selskaper.

Lyngvær mener hovedutfordringene bak Equinor-aksjens kursutvikling har vært spørsmålene om fri kontantstrøm og hvordan den skal deles ut til aksjonærene. Han peker på at selskapet nå faktisk adresserer denne utfordringen.