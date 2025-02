I januar meldte John Fredriksen-selskapet Paratus Energy Services at det hadde inngått en avtale med en bank om utbetaling av nærmere 2,4 milliarder kroner knyttet til forfalte fakturaer i Mexico.

I en børsmelding onsdag opplyser Paratus at datterselskapet Fontis nå har mottatt pengene.

I kapitalmarkedene var det blant annet en viss bekymring for at Paratus ikke ville klare å oppretteholde utbyttebetalingene som følge av manglende betalinger fra Pemex, men da avtalen var et faktum i januar ble bekymringene feid til side.

«Dagens avtale forbedrer likviditeten og bør bidra til å redusere disse bekymringene og støtte vedvarende utdelinger til aksjonærene,» mente DNB Markets-analytiker Martin Hyseby Karlsen da.

Samtidig opplyste Paratus at nettoprovenyet fra betalingen blant annet kan bli benyttet til å finansiere «utdelinger til aksjonærene og/eller tilbakekjøp av aksjer». Selskapet har betalt 22 cent pr. aksje i utbytte til sine aksjonærer de seneste to kvartalene.

I forrige uke ble det kjent at også Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling vil få ut penger.

Riggselskapet ble enig med Pemex om at det skal motta rundt 125 millioner dollar, eller 1,4 milliarder kroner, noe utgjør mer enn 75 prosent av det Borr hadde utestående ved årsskiftet.

For å få ut pengene må Borr Drilling betale et finansieringsgebyr på et «ensifret prosenttall». Pengene ventes å være på konto i første halvdel av februar.