TotalEnergies øker utbyttet tross resultatfall

Den franske energikjempen TotalEnergies avsluttet fjoråret ved å få en justert nettoinntekt på 4,4 milliarder dollar i fjerde kvartal. Det er en økning på 8 prosent fra kvartalet før, men et fall på 15 prosent fra samme periode året før, viser kvartalsrapporten deres.

Samtidig øker utbyttet deres fra 0,79 euro til 0,85 euro pr. aksje mens de opprettholder tempoet for tilbakekjøp av aksjer. Energikjempen planlegger å kjøpe tilbake aksjer for 2 milliarder dollar hvert kvartal gjennom 2025, noe som innebærer at de vil ha brukt over 90 milliarder kroner på tilbakekjøp ved årsslutt (med dagens aksjekurs).

– Med 8 milliarder dollar i tilbakekjøp av aksjer nådde utbetalingen 50 prosent av kontantstrømmen. TotalEnergies avsluttet året med giring under 10 prosent, noe som understreker selskapets sterke økonomiske helse, sier konsernsjef Patrick Pouyanné.

Les også Knuste forventningene – spår lavere vekst Novo Nordisk knuste forventningene i fjerde kvartal, men ser svakere vekst i 2025.

Resultatfall

Med å øke utbyttet mens resultatet faller følger franskmennene i fotsporene til andre store olje- og gassprodusenter, som Shell og Chevron. Lavere inntjening på sikt kan legge press på bransjens evne til omfattende tilbakekjøp av aksjer, men foreløpig håndterer selskapene den svake økonomiske veksten i Europa og handelsspenningene som vokser i USA på grunn av Donald Trump, skriver Bloomberg.

Ifølge Pouyanné falt resultatet hovedsakelig på grunn av en kraftig nedgang i raffineringsmarginene etter «to eksepsjonelle år». Og selv om nettoinntektene falt 15 prosent på årsbasis, var det likevel bedre enn analytikernes konsensus på 4,26 milliarder dollar.

Justert EBITDA for fjerde kvartal endte på 10,5 milliarder dollar, ned fra 11,7 milliarder året før.

For 2024 fikk selskapet en nettoinntekt på 18,3 milliarder dollar, en nedgang på 26 prosent fra 2023. Mens justert EBITDA endte på 43,1 milliarder dollar, en nedgang på 14 prosent fra året før.