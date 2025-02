Goldman: Kina-toll ubetydelig for oljemarkedet – LNG mer utsatt

Kina varslet tirsdag gjengjeldelse mot USA etter den amerikanske importtollen på 10 prosent for alle kinesiske varer. Tiltakene inkluderer en 15 prosentpoengs økning i toll på LNG- og kullimport og en ekstra toll på 10 prosentpoeng på råoljeimport fra USA. Dette vil neppe ha stor påvirkning i råvaremarkedet, tror Goldman Sachs.

«Vi tror at de kortsiktige konsekvensene for råvaremarkedene vil være begrensede, da verken det globale tilbudet eller etterspørselen etter disse varene påvirkes av Kinas tolltiltak. Amerikanske volumer som rammes, vil sannsynligvis lett finne alternative kjøpere, mens Kina vil erstatte de påvirkede importvolumene med leveranser fra andre aktører», skriver medsjef for råvare-research hos Goldman Sachs, Samantha Dart.

Det er ventet økt LNG-eksport til Europa, mens noe tilbud fra aktører i Atlanterhavet kan omdirigeres til Asia. Når det gjelder kull, forventer Goldman at amerikanske volumer blir omdirigert til Japan og Sør-Korea.

Kina har de siste fem årene importert i snitt 0,3 millioner fat pr. dag fra USA, og dette kan lett erstattes uten vesentlige konsekvenser for olje- eller tankmarkedet, mener Dart.

Gasstankskip

Den mest betydningsfulle effekten i råvaremarkedet er muligheten for en pause i forhandlingene om nye langsiktige LNG-kontrakter mellom kinesiske kjøpere og amerikanske eksportører.

«Mer interessant var Kinas beslutning om ikke å ilegge toll på amerikansk LPG/etan, i motsetning til i 2018. Kina importerer store mengder av dette – nesten 0,9 millioner fat pr. dag i 2024 (65 prosent av Kinas import) – og har økt disse importene betraktelig siden den første handelskrigen», skriver Dart.

«Effekten på fraktrater for svært store gasstankskip (VLGC) vil imidlertid bli dempet av at Kina-USA-ruten allerede er en av de lengste eksportrutene for LPG/etan i verden. Likevel vil eventuelle ineffektiviteter øke regionale prisforskjeller for LPG, noe som igjen kan øke landingsprisene for LPG i Europa og Asia – regioner hvor LPG allerede ser relativt billig ut sammenlignet med de høye prisene på regional naturgass (f.eks. TTF/JKM)», legger hun til.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.