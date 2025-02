I en analyse fra Goldman Sachs skriver Michele Della Vigna at Equinors resultater for fjerde kvartal 2024 var sterke, med driftsinntekter på 7,90 milliarder dollar, to prosent over konsensus, mens justert resultat endte på 2,29 milliarder dollar, elleve prosent over konsensus.

Resultatene var særlig støttet av solid inntjening i MMP-divisjonen – Marketing, Midstream & Processing – der inntektene var 49 prosent over konsensus, drevet av LNG- og LPG-trading.

Equinor guider organisk capex til 13 milliarder dollar for 2025, noe lavere enn tidligere anslag for 2025–2027. Selskapet forventer en produksjonsvekst på fire prosent i 2025.

Analysefakta Aksje: Equinor

Meglerhus: Goldman Sachs

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 270 (270)

Venter LNG-bølge

Della Vigna gjentar sin salgsanbefaling og kursmålet på 270 kroner og begrunner det med tre hovedpunkter:

Equinors høye eksponering mot europeiske spotpriser på gass gir sterk inntjening i 2025, men Goldman Sachs forventer en strukturell nedgang i gassprisene fra 2026–2027, drevet av økt global LNG-produksjon.

Selskapets gjeldsgrad har økt fra minus 7 prosent til pluss 16 prosent i fjerde kvartal, blant annet på grunn av Ørsted-inntoget, noe som kan føre til en normalisering av aksjonærutbyttene fra 2026.

Til tross for en fortsatt høy aksjonæravkastning i 2025 på 13,9 prosent, venter Goldman Sachs at denne vil falle til 9,6 prosent i 2026, under gjennomsnittet for europeiske olje- og gasselskaper.

Etter kvartalsrapporten har meglerhuset justert sine inntjeningsestimater opp med 5,4 prosent for 2025 og 10,8 prosent for 2027, men kursmålet forblir uendret.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.