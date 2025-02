I en analyse fra UBS skriver analytiker Henri Patricot at oppdateringen etter fjerde kvartal 2024 og kapitalmarkedsdagen var positiv, men at den ikke endrer utsiktene vesentlig.

Resultatene for fjerde kvartal 2024 var noe over forventningene, drevet av tradinginntekter. Selv om europeiske gasspriser er på sitt høyeste nivå på nesten to år, forventer UBS at prisene vil falle mot slutten av vinteren når lagrene fylles opp igjen.

UBS ser positivt på selskapets reduserte investeringer i lavkarbonprosjekter, lavere fornybarmål for 2030 og økte olje- og gassproduksjonsmål, hvor halvparten av produksjonsøkningen kommer fra nylige transaksjoner og resten fra bedre operasjonell ytelse, spesielt i Norge.

Analysefakta Aksje: Equinor

Meglerhus: UBS

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 280 (280)

Lavere utbytteavkastning

Analytikeren venter fri kontantstrøm før investeringer på 18,4 milliarder dollar i 2025, under selskapets guiding på 20 milliarder dollar.

Aksjonærutbyttet forventes å falle fra 9 milliarder dollar i 2025 til 6 milliarder dollar i 2026, noe som tilsvarer en utbytteavkastning på 8 prosent, sammenlignet med sektorens 12 prosent.

UBS gjentar sin holdanbefaling, da aksjen fortsatt handles med en premie sammenlignet med sektoren, med en estimert fri kontantstrømavkastning på 8 prosent i 2026, mot sektorens 10 prosent. Kursmålet settes til 280 kroner, der det er lagt til grunn langsiktig oljepris på 75 dollar fatet, og europeisk gass pris på 9,5 dollar pr. million britiske termiske enheter (mmBtu).

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.