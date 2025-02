Støres desperasjon kveler investeringer

Jeg har brukt de siste månedene på å gjøre alt riktig. Jeg har kontaktet investorer, lagt frem en solid vekststrategi for Viddakraft, og jobbet mot et mål om å skalere til en omsetning på 150 millioner kroner innen to år. Etter mange møter og telefoner fant jeg endelig en investor som var positiv – en som så potensialet og vurderte å gå inn med 5 millioner kroner i vekstkapital.

Vi lever i en tid hvor investorer ikke står i kø. Markedet er urolig, og enhver avgjørelse fra myndighetene kan enten gi bransjen trygghet – eller rive den i fillebiter. Jeg fikk svaret mitt da investoren trakk seg. Hvorfor? Fordi vi har en regjering som styrer etter innfallsmetoden, uten en helhetlig plan.

Hvem vil investere i en bransje hvor regjeringen plutselig kan bestemme seg for å halvere verdiene dine over natten?

I et desperat forsøk på å redde Arbeiderpartiets omdømme, lanserte statsminister Jonas Gahr Støre «Norgespris» – en fastprisavtale på 40 øre/kWh for alle private husholdninger. 40 øre som viste seg å være uten moms. Ingen konsekvensutredning. Ingen vurdering av markedsreaksjoner. Kun en rent populistisk manøver for å skaffe seg et par ekstra stemmer før valget.

Resultatet? Kaos. Elmera Group-aksjen stupte med 25 prosent på én time – et verdifall på 800 millioner kroner. Skandia Greenpower raste 15 prosent få timer senere. Og midt i denne økonomiske nedsmeltingen fikk jeg en e-post fra investoren jeg hadde jobbet med i en måned:

«Dette virker usikkert. Jeg trekker meg.»

Strømbransjen trenger stabilitet. Den trenger forutsigbare rammer. Den trenger politikk som bygger en langsiktig og bærekraftig energisektor – ikke paniske valgkampstunt som river bort grunnmuren.

I stedet for stabilitet, får vi en regjering som gambler med bransjens fremtid. Hvem vil investere i en bransje hvor regjeringen plutselig kan bestemme seg for å halvere verdiene dine over natten? Hvem vil satse på vekst når politikerne tydeligvis ikke forstår hvordan markedet fungerer?

Dette er ikke bare et tap for Viddakraft. Det er et tap for mange av våre konkurrenter, men også selskaper som produserer solcellepaneler eller teknologiselskaper som utvikler smarte dingser. Og for forbrukerne – som til slutt må betale prisen for politikernes uansvarlighet.

Regjeringen har bommet igjen. Spørsmålet er bare hvor mye mer norsk næringsliv tåler før bunnen virkelig faller ut.

Filip Krzewski

Daglig leder i Viddakraft