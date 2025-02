DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen kutter kursmålet på DOF Group fra 140 til 135 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Analysefakta Aksje: DOF Group

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 135 (140)

Analytikeren forventer et svakt fjerde kvartal grunnet høy mobiliserings- og demobiliseringsaktivitet for DOF Denmark, samt et utfordrende spotmarked for AHTS-flåten. Han estimerer et EBITDA-resultat på 155 millioner dollar, noe som er seks prosent under konsensus, men på linje med guidingen når DOF Denmark holdes utenfor.

Kuttet i kursmålet reflekterer en nedjustering av EBITDA-estimatene for 2025-2026 med syv prosent, særlig grunnet forventningene om en svakere første halvdel av 2025 for DOF Denmark. Karlsen fremhever at DOF Group fortsatt har en attraktiv verdsettelse, med en estimert utbytteavkastning på 14 prosent.

Potensielle kurstriggere inkluderer gjeldsrefinansiering, utbytteutbetalinger og mulige kontraktsforlengelser til 2030 i Brasil, hvor DOF har flere fartøy som er godt posisjonert for nye avtaler med Petrobras. Budnivåene i de pågående anbudene ligger generelt på linje med eller over analytikerens estimater, men endelige tildelinger og dagrater avhenger av videre forhandlinger.

Fredag omsettes aksjen for 94,75 kroner, ned 1,0 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.