Freyr dropper gigantisk batterifabrikk i USA

Bare noen uker inn i sin andre presidentperiode har Donald Trump skapt stor uro i fornybarindustrien i USA.

Blant annet har han midlertidig stanset godkjennelser av nye havvindprosjekter, varslet en gjennomgang av eksisterende vindkraftavtaler og pauset hundrevis av milliarder dollar i støtte til grønne energiprosjekter.

Nå skroter Freyr byggingen av den gigantiske batterifabrikken i Georgia, USA. Det melder det nyhetsbyrået AP og amerikanske Newnan Times-Herald.

Satser på sol

Ifølge AP informerte Freyr lokale myndigheter at de ikke lenger ønsker å bygge den planlagte fabrikken torsdag denne uken. Fabrikken skulle koste 2,6 milliarder dollar å bygge ut, og ville ansette 700 personer.

Ifølge selskapet skulle dette bli verdens nest største batterifabrikk, men til tross for at planene ble offentliggjort i 2023, startet de aldri å bygge ut fabrikken.

AP skriver videre at beslutningen skyldes økende renter, fallende batteripriser, endringer i selskapets ledelse og en ny strategisk retning.

Dette inkluderer et strammere fokus på solcellefabrikken i Texas, som de kjøpte på tampen av fjoråret for 3,8 milliarder norske kroner. Fabrikken ventes å ha full kapasitetsutnyttelse i løpet av 2025. Da vil 30 prosent av estimert produksjonsvolum være dekket av inngåtte kontrakter med amerikanske kunder.

«Vi er svært takknemlige for støtten og partnerskapet vi har opplevd i Coweta County og hele Georgia, men som nevnt i vår desembermelding, fokuserer vi for øyeblikket på produksjonsanlegget for solcellemoduler i Texas» sa talspersonen i Freyr, Amy Jaick, i en uttalelse.

Ifølge AP hadde Georgia tildelt Freyr et tilskudd på syv millioner dollar for å kjøpe tomten i delstaten der batterifabrikken skulle bygges. Staten og selskapet jobber nå sammen for å «sikre at pengene blir betalt raskt tilbake».

Store kutt

Da Freyr meldte om kjøpet av solcellefabrikken i Texas i november, ble det kjent at Tom Einar Jensen var ferdig som både toppsjef og styreleder, og fikk i oppgave å «sikre verdiene» i selskapets europeiske eiendeler, uten at det ble beskrevet hva dette arbeidet går ut på.

Samtidig opplyste selskapet at de hadde avsluttet sin teknologilisens med 24M Technologies. Da samarbeidet med 24M Technologies ble innledet for i 2020, sa Jensen at deres teknologi ville halvere Freyrs investeringsbehov fra 40 til 20 milliarder kroner.

Dette kommer etter at Freyr i slutten av 2023 valgte å flytte hovedkontoret til USA etter at de hadde valgt å skrote investeringene Giga Arctic-fabrikken i Mo i Rana.

Selskapet uttalte da at deres hovedprioritering var å skalere opp battericelleproduksjonen til gigaskala i USA. Begrunnelsen var at rammebetingelsene for å drive med batteriproduksjon var langt bedre i USA og Canada enn i Europa og Norge.