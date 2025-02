Regjeringen fjerner konsesjonskrav for mindre solkraftanlegg

Regjeringen innfører en nedre effektgrense på 10 megawatt (MW) installert effekt, slik at anlegg som er mindre enn dette, slipper unna kravet om konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Effektgrensen vil blant annet inkludere de aller fleste takmonterte solkraftanlegg, skriver Energidepartementet på sine nettsider.

– Endringen i energilovforskriften vil klargjøre konsesjonsplikten for aktørene og dermed gjøre søknadsprosessen enklere, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Solkraftanleggene under 10 MW vil da behandles av kommunen etter reglene i plan- og bygningsloven. Aasland sier at dette vil øke det lokale selvstyret når det gjelder kraftutbygging, og at det vil frigjøre kapasitet i NVE.

– I tilfeller hvor det ikke er større påvirkninger på kraftsystemet, er det fornuftig at utbyggingen godkjennes lokalt der hvor inngrepene skjer. Dette vil føre til enklere og mer effektiv kraftutbygging, sier energiministeren.

Lovendringen trer i kraft 1. juli.