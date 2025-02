Seabird Exploration fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, på pluss 4,6 millioner dollar i fjerde kvartal 2024, opp fra 1,7 millioner dollar i samme periode året før.

EBITDA for fjerde kvartal 2024 ble negativt påvirket av en avsetning på 1,7 millioner dollar, hovedsakelig tilknyttet forfalte kundefordringer fra India-virksomheten.

Inntektene steg fra 8,5 til 10,2 millioner dollar, og selskapet forklarer fremgangen med økt flåteutnyttelse. Utnyttelsesgraden var på hele 99 prosent i kvartalet, opp fra 76 prosent i samme periode i 2023.

Resultatet etter skatt fra videreført virksomhet ble snudd fra minus 6,4 millioner dollar i fjerde kvartal 2023 til pluss 0,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2024.

For hele 2024 landet justert EBITDA på 15,2 millioner dollar, opp fra 12,6 millioner dollar året før. I tillegg til den høyere utnyttelsen forklarer Seabird fremgangen med en bedre risk/reward-balanse i kontraktene.

Les også – En utbytte-champion på Oslo Børs Seabird Exploration er snudd rundt på fem år, og vil nå slå seg sammen med Energy Drilling. Utbytte til aksjonærene er førsteprioritet.

– Det sterkeste segmentet

Fremover hevder selskapet at OBN (ocean bottom node) skiller seg ut som det sterkeste segmentet innen seismikkindustrien, drevet av veksten innen ILX (infrastrukturrelatert leting).

«Kontraktslengder og priser har økt betydelig de siste årene, noe som bekrefter denne trenden. Vi forventer ytterligere vekst, ettersom oljeselskaper fortsetter å bruke OBN også i mer konvensjonell leting», heter det i rapporten.

«Fokus på økt oljeutvinning og nærområdeutvikling vil fortsatt være en viktig driver av etterspørselen etter våre OBN-tjenester. (...) Med kvalitetstonnasje som «Eagle Explorer» og «Fulmar Explorer» er selskapet godt posisjonert for å sikre vedvarende høy utnyttelsesgrad», skriver Seabird videre.

Begge fartøyene er på oppdrag i Mexicogolfen. Førstnevnte er på en 12-månederskontrakt som startet opp i slutten av juni 2024, mens sistnevnte er på en 2-årskontrakt som startet opp i september 2023.

Les også Mener disse aksjene har passert bunnen UVCO-forvalter Jon Sigurdsen mener at flere av hans favorittaksjer er for lavt priset, gitt selskapenes store ordrebøker, aksjonærvennlige grep og stadig bedre markeder.

Vil bli en utbytte-champion

Mandagens kvartalsrapport kommer etter at Seabird-styreleder Ståle Rodahl onsdag i forrige uke presenterte planene om å slå selskapet sammen med det Singapore-baserte oljeserviceselskapet Energy Drilling, som har HitecVision på eiersiden.

LYSE UTSIKTER: For Seabird Exploration, der Ståle Rodahl er styreleder. Foto: Iván Kverme

– På aksjonærenes vegne er vi glade for å ha klart å snu Seabird til å bli noe av en utbyttemaskin, men mener at vårt segment har behov for ytterligere konsolidering. Det er imidlertid vanskelig å konsolidere markedet for nodeseismikk ut fra vår størrelse. Derfor har vi tatt et bredere perspektiv, sa han til Finansavisen, og erklærte ambisjonen om å bli en utbytte-champion.



Sammenslåingen, som ventes fullført i løpet av første halvår, vil ikke påvirke utbyttet på 0,40 kroner pr. aksje som ble foreslått i rapporten for tredje kvartal. Utbyttet er ifølge mandagens rapport godkjent og vil utbetales i løpet av februar.

Energy Drilling har en flåte på fire såkalte lekterrigger og to semilekterrigger, og i tillegg opsjoner på to rigger som ligger ferdigbygget på verft. Riggene som hovedsakelig opererer i naturgassmarkedet i Sørøst-Asia utgjør 38 prosent av verdens tenderriggflåte, og selskapets ordrebok strekker seg godt inn i 2027.