DNB Markets-analytiker Jørgen Lian kutter kursmålet på Odfjell fra 210 til 200 kroner, samtidig som han opprettholder sin kjøpsanbefaling på aksjen. Analytikeren ser en god markedsutvikling, støttet av begrenset flåtevekst på tre prosent og en aldrende flåte, samtidig som mer enn 10 prosent av tankskipene er påvirket av sanksjoner.

Analysefakta Aksje: Odfjell

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 200 (210)

Til tross for en negativ oppdatering av ratenivåene for 2025, forventer han en inntjeningsyield på 27 prosent, og mener aksjen fremstår attraktiv med en P/E på 3,4 for årene 2025-2026, mens tilsvarende selskaper har en P/E på 5,1.

Lian har redusert sine estimater for kjemikalietankratene i 2025, basert på markedsutviklingen, signaler fra konkurrenter og en guiding om at første kvartal vil være «svakt under» fjerde kvartal. Dette har resultert i en nedjustering av EBITDA-estimatene med ni prosent for 2025 og seks prosent for 2026. Han forventer likevel en gradvis bedring, drevet av strammere tonnasje og økte rater.

Analytikeren mener Odfjell har vist operasjonell styrke ved å reforhandle 45 prosent av sine langsiktige kontrakter i fjerde kvartal med en gjennomsnittlig rateøkning på 12 prosent. DNB Markets konkluderer med at aksjen gir en attraktiv eksponering mot tankmarkedet.

Mandag omsettes aksjen for 114,00 kroner, ned 2,1 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.