Aktivistopprør – analytikere spår Helge Lund-exit

Aksjekursen til britiske BP har siden 2020 hanglet sammenlignet med konkurrenter som Exxon, Chevron og TotalEnergies. I 13-tiden mandag er BP opp nesten 7 prosent til 463 pence, mens den europeiske olje- og gassindeksen, SXEP, er kun opp 1,14 prosent.

Oppgangen skjer etter at Elliott Investment Management, ledet av Paul Singer, har bygd opp en betydelig eierandel i oljeselskapet, skriver Bloomberg, som påpeker at dette vanligvis er første skrittet i en strategi som fondet har praktisert suksessfullt i årevis.

Når Elliott kommer på banen, påfølger det vanligvis strategisk omlegging, endringer i ledelsen, og noen ganger spinnes divisjoner ut.

Elliott ønsker ifølge kilder hos Bloomberg å øke aksjonærverdien i selskapet ved å vurdere transformative tiltak. Fondet mener også at selskapet er betydelig undervurdert og at resultatene har vært skuffende.

PÅ VEI UT? Helge Lund, styreleder i BP og Novo Nordisk, samt tidligere Statoil-sjef. Foto: Iván Kverme

Jefferies og RBC: Lund ut

«Vi tror enhver aktivist vil kreve endring av styreleder i det minste,» sier RBC-analytiker Biraj Borkhataria, ifølge Bloomberg. Styreleder i BP er Helge Lund, tidligere Statoil-sjef, og styreleder i Novo Nordisk.

Etter Deepwater Horizon-katastrofen for 15 år siden har BP snublet over flere skjær. Blant annet veddet tidligere BP-sjef Bernard Looney på at verdens oljeetterspørsel vil nå toppen kjapt og vendte seg dermed mot netto nullslipp i 2020. Styreleder Helge Lund regnes også som en av hovedarkitektene bak BPs strategi mot netto null.

Den seneste tiden har nåværende sjef, Murray Auchincloss, holdt en lav profil ifølge Bloomberg, og gradvis snudd vekk fra netto nullutslipp-målet. Blant annet ved å forhandle om tilgang til noen av de største oljereservene i Midtøsten, selge ut fornybar energidivisjonen og kutte i arbeidsstyrken.

Ifølge Jefferies-analytiker Giacomo Romeo kan Elliott presse BP på fem områder: Økt fokus på tradisjonell olje og gass, selge eiendeler som infrastruktur og detaljhandel, maksimerer fri kontantstrøm gjennom lavere capex, øke tempoet i salg av eiendeler og endre ledelse og styre – inkludert styrelederen.