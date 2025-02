Begge disse prosjektene meldes å ligge i henhold til tidsplanen, og Vår Energi venter nå at produksjonen i fjerde kvartal i år økes til over 400.000 fat per dag, på grunn av oppstart av nye prosjekter.

For hele 2025 anslås produksjonen å være på mellom 330.000-360.000 fat per dag, som er over analytikernes forventning, og frem mot 2030 ser selskapet for seg å produsere mellom 350.000-400.000 fat per dag, og opprettholder dermed tidligere planer.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier har vært litt bekymret for Vår Energis to prestisjeprosjekter, og at det kan gå utover utbyttet om det blir nye forsinkelser. Nå er han mye med beroliget.

– Bekymringen er ikke helt borte, men nesten. Når de er så trygge at de øker utbyttet for første kvartal 2025, så er det en klar indikasjon på at Balder starter opp til tiden, sier han.

UT TIL HAVS: Det flytende produksjonsskipet Jotun skal brukes på Balder. Her ligger det under ombygging for Vår Energi hos Rosenberg Worley i Stavanger i 2024. Foto: Iván Kverme

Ser store synergier

Samtidig ser Vår Energi for seg investeringer i år på mellom 2,3-2,5 milliarder dollar, mens snittet frem mot 2030 skal ligge på 2-2,5 milliarder dollar.

Det innebærer en økning fra tidligere planer på 1,5-2,0 milliarder dollar i årene 2027-2028.

Til sammenligning var tallet 2,6 milliarder dollar i fjor.

Det tas sikte på synergier på rundt 600 millioner dollar etter skatt, over tid, i forbindelse med Neptune-transaksjonen og over perioden 2025-2030 forventes det en fri kontantstrøm på mellom 5-9 milliarder dollar som skal støtte økt aksjonæravkastning over tid.

– For å levere på våre ambisjoner øker vi tempo og aktivitetsnivået. Vi modner fram over 25 tidligfaseprosjekter raskere, med et mål om å sanksjonere opptil åtte prosjekter i 2025. Vi øker leteaktiviteten og takten på boring av produksjonsbrønner i eksisterende felt (infill), for økt utvinning, samtidig som egenoperert drift skal være karbonnøytral innen 2030.

– Vi leverer betydelig verdiskaping gjennom reduserte kostnader, et fleksibelt investeringsprogram med høy kvalitet, samt kontinuerlige forbedringer i alle deler av driften. Dette gir robusthet i et volatilt marked. En sterk kontantstrøm styrker vår langsiktige utbyttekapasitet, noe som gjenspeiles i en økning av utbyttepolitikken til 25 -30 prosent av kontantstrøm fra driften etter skatt, sier konsernsjef Nick Walker i en pressemelding.