Hexagon Purus melder om inntekter på 396 millioner kroner i fjerde kvartal 2024, opp 8 prosent fra 365 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) var negativt med 104 millioner kroner, mot minus 129 millioner kroner i fjerde kvartal 2023.

EBITDA-marginen ble dermed riktignok forbedret, men fra minus 35 til minus 26 prosent.

Resultatet før skatt viser at tapene mer enn tredoblet seg, fra 187 til nesten 670 millioner kroner.

Aksjen stuper fra start

Regnskapet tynges av nedskrivninger på 353 millioner kroner, hvorav 227 millioner kroner knytter seg til goodwill i Tyskland og 121 millioner kroner til eiendeler i den kinesiske virksomheten. I fjerde kvartal 2023 utgjorde av- og nedskrivninger bare 52 millioner kroner.

Rapporten vekker stor skuffelse i markedet, og Hexagon Purus stuper 17-18 prosent i tidlig handel på Oslo Børs. Aksjen var allerede før dagens handel nesten halvert så langt i 2025, mye på grunn av et resultatvarsel i januar. Dette var andre gang på tre måneder at selskapet måtte melde at tidligere mål ikke nås.

SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss reagerte med å kutte kraftig i kursmålet og ta aksjen ned fra hold til selg. Han pekte på tre årsaker: Donald Trump, emisjonsfrykt og et elendig marked.

Les også Hexagon Purus: Møtte ikke omsetningsmål Hexagon Purus rapporterer foreløpige resultater for 2024.

Varsler oppsigelser

Og nettopp utsiktene i USA ligger til grunn når selskapet ifølge rapporten venter å si opp rundt av 15 prosent av de ansatte i løpet av første halvår 2025. Selskapet viser til økt usikkerhet – regulatorisk og markedsmessig.

– Markedet ser mer utfordrende ut fremover. På kort sikt forverret utsiktene seg betydelig etter presidentvalget i USA. Med svakere utsikter og lavere visibilitet har vi derfor besluttet å justere kostnadsbasen vår deretter. Vi reduserer derfor kostnadene med rundt 200 millioner kroner årlig, inklusive en reduksjon av arbeidsstyrken på rundt 15 prosent, sier konsernsjef Morten Holum i en kommentar.

– Hexagon Purus har vært rigget for vekst og har en kostnadsbase som krever høyere inntekter for å gå break-even. Ettersom en betydelig del av topplinjeveksten i 2025 var ventet å komme fra Nord-Amerika, er vi nødt til å revidere planene og kutte kapasitetskostnader, legger han til.

Hexagon Purus gikk ut av fjerde kvartal 2024 med en ordrebok på 726 millioner kroner, ned fra 1,3 milliarder kroner ett år i forveien.

Les også Forlenger med bussgigant etter halvering Hexagon Purus har forlenget en langtidsavtale med en ledende bussprodusent for hydrogentanker.

Topplinjeveksten sviktet

For helåret 2024 endte inntektene på 1.876 millioner kroner, opp 42 prosent fra året før. Dette var under selskapets egne forventninger på minst 50 prosent topplinjevekst. Avviket forklares med utsettelse av enkelte kundeleveranser som ventes fullført i 2025. I tillegg har noen ordre blitt flyttet fra 2024 til 2025.

På EBITDA-nivå ble underskuddet redusert fra 445 millioner kroner i 2023 til 348 millioner kroner i fjor, og EBITDA-marginen dermed forbedret fra minus 34 til minus 19 prosent. Dette var i tråd med selskapets egne forventninger.