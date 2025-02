Kraftig vekst for Aker Solutions

Aker Solutions har lagt frem tall for fjerde kvartal 2024 tirsdag morgen.

Driftsinntektene beløp seg til 15,71 milliarder kroner, opp fra 11,07 milliarder i samme periode i fjor. Bloomberg-konsensus ventet 14,34 milliarder.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 1.221 millioner kroner, opp fra 615 millioner kroner i samme periode i fjor. Bloomberg-konsensus ventet 1.248 millioner. Selskapet peker på sterk utvikling i Life Cycle-segmentet, men også ytterligere tap fra eldre fornybarprosjekter.

Aker Solutions (Mill. NOK) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 15.710 11.066 Justert EBITDA 1.221 615 Resultat før skatt 846 -14 Resultat etter skatt 678 23

Aker Solutions sikret nye ordrer verdt 11,6 milliarder kroner i kvartalet, noe som gir en book-to-bill-ratio på 0,7 for perioden, mens backlog var på 60,9 milliarder kroner.

«Utsiktene for Aker Solutions forblir positive, med en solid ordrebeholdning og høy aktivitet innen anbud og tidligfase-studier,» heter det i børsmeldingen. «(...) forventer selskapet at helårsinntektene i 2025 vil være mellom 50 og 55 milliarder kroner.»

EBITDA-marginen blir guidet til 7,0–7,5 prosent for 2025. I fjerde kvartal var den justerte EBITDA-marginen på 7,8 prosent.

Resultat før skatt endte på 846 millioner kroner, opp fra 712 millioner i tredje kvartal 2024, og opp fra minus 14 millioner i samme periode i fjor. Justert resultat pr. aksje (EPS) endte på 1,70 kroner, akkurat som ventet.

– Gjennom 2024 fortsatte vi å heve standarden for våre finansielle resultater, og bærer et sterkt momentum inn i 2025. Jeg er også glad for å se hvor godt organisasjonen håndterer den doble utfordringen med å levere en omfattende prosjektportefølje samtidig som vi utvikler kompetansen og løsningene for fremtiden, sier konsernsjef Kjetel Digre