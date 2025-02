HSBC-analytiker Kim Fustier oppgraderte mandag kveld Equinor fra hold til kjøp og hevet kursmålet fra 315 til 320 kroner.

Oppgraderingen skyldes Equinors strategiske endring under kapitalmarkedsdagen, der selskapet annonserte en betydelig reduksjon i investeringer i fornybar energi og en økning i olje- og gassproduksjonen. HSBC mener at disse endringene vil styrke selskapets lønnsomhet og fri kontantstrøm.

«Aksjens 4 prosents fall i løpet av dagen [kapitalmarkedsdagen, journ. anm.] er etter vår mening vanskelig å rettferdiggjøre. Sammen med manglende reaksjon på stigende europeiske TTF-gasspriser mener vi at dette er en kjøpsmulighet», skriver Fustier.

Analysefakta Aksje: Equinor

Meglerhus: HSBC

Anbefaling: Kjøp (Hold)

Kursmål: 320 (315)

Fustier påpeker at Equinor har redusert målet sitt for installert fornybarkapasitet i 2030 med omtrent 20 prosent, fra 12–16 til 10–12 GW. Selskapet vil også stanse nye fornybarprosjekter, bortsett fra de som allerede er under utvikling, slik som Empire Wind 1. Dette innebærer et kutt i fornybarinvesteringene på 50 prosent for perioden 2025–2027, noe som vil senke den totale andelen av Equinors kapitalutgifter til lavkarbonprosjekter til 14 prosent – på linje med BP og Shell.

Samtidig har Equinor oppjustert sine olje- og gassproduksjonsmål med 10 prosent til 2,2 millioner fat pr. dag innen 2030, drevet av økt ressursmodning i Norge og porteføljetilpasninger internasjonalt.

HSBC estimerer at de lavere investeringene og høyere produksjonsmålene vil gi en betydelig økning i fri kontantstrøm, med en forventet overskuddslikviditet på 3–4 milliarder dollar årlig til aksjetilbakekjøp og utbytter. Analytikeren ser Equinor som godt posisjonert til å dra nytte av høye europeiske gasspriser i 2025, og fremhever at den forbedrede vekstprofilen gir økt visibilitet på mellomlang sikt.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.