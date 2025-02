I neste uke skal USAs president Donald Trump presentere en plan for å oppnå fred i Ukraina på en konferanse i München, skrev Bloomberg onsdag i forrige uke.

En fredsavtale mellom Russland og Ukraina vil sannsynligvis øke russisk gasstilførsel til Europa, som kan sende europeiske gasspriser (TTF) ned 15–50 prosent, skriver Goldman Sachs.

«Før krigen startet, sto Russland for 30 prosent av Europas gassbehov, sammenlignet med nær null i dag. Selv om utsiktene for forholdet mellom Russland og Ukraina forblir svært usikre, har Bloomberg rapportert at president Trump vil presentere en plan for en fredsavtale for Ukraina på Münchens sikkerhetskonferanse i Tyskland neste uke», skriver Michele Della Vigna.

Goldman-analytikeren dekker for øvrig Equinor-aksjen og påpeker i notatet at Equinor har den høyeste eksponeringen mot europeiske spotgasspriser blant de integrerte energiselskapene i EU.

«Dersom europeiske gasspriser faller med 15–50 prosent fra dagens nivåer som følge av en gjenopptakelse av russiske gassleveranser gjennom Ukraina, slik vårt råvareteam skisserer, tilsier vår analyse en negativ effekt på minus 1 prosent til minus 14 prosent for Equinors driftskontantstrøm [cash flow from operations] i 2025», skriver Della Vigna.

Les også Goldman: Selg Equinor – venter LNG-bølge Goldman Sachs gjentar sin salgsanbefaling på Equinor etter kapitalmarkedsdagen og kvartalstallene.

15–50 prosent nedside

Analytikeren og teamet modellerer to mulige utfall, avhengig av hvor mye russisk gass som vender tilbake.

Hvis russiske gassleveranser via Ukraina til Europa går tilbake til de beskjedne nivåene i 2023–2024, vil effekten på lagrene i Nordvest-Europa være begrenset. Det viktige er at den nåværende risikopremien forsvinner, samtidig som TTF-prisene må fortsatt ligge over kostnadene ved kullkraft. «Med de nåværende høye karbonprisene anslår teamet at TTF vil prises rundt 44 euro pr. megawattime, noe som er 15 prosent lavere enn dagens nivåer», skrev Della Vigna mandag.

Dersom russiske gassleveranser gjennom Ukraina vender tilbake til nivåene fra første halvår 2021 – tre ganger mer volum enn i 2024 – tror meglerhuset at Nordvest-Europas lagre vil fylles betydelig raskere, og TTF-prisen faller under produksjonskostnaden for kullkraft. I dette scenariet anslår Goldman at TTF-prisen kan falle til midten av 20-tallet, omtrent 50 prosent nedside.

«Vårt råvareteam mener at en lettelse av sanksjonene på russisk olje trolig ikke vil øke tilbudet, siden det styres av OPEC+ og ikke av sanksjonene. G7s oljeembargo og pristaket på russisk olje har effektivt sørget for at russisk olje fortsatt selges på det globale markedet, men med en omdirigering fra Europa til India og Kina», legges det til.