Analytiker Lukas Daul i Arctic Securities peker også på at guidingen vil innebære en oppjustering av konsensusestimatene i denne størrelsen, «med potensial for mer» ettersom mye av inntektene i år allerede er sikret.

Aker Solutions ble tildelt kontrakter for 11,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, og ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på rundt 61 milliarder. Av ordreboken skal arbeid for 42 milliarder kroner gjennomføres i inneværende år.

«Dette dekker 80 prosent av de forventede inntektene i 2025, mot 69 prosent for et år siden for 2024,» skriver SEB-analytiker Kim André Uggedal i en oppdatering.

Tirsdag ettermiddag steg Aker Solutions-aksjen over 5 prosent til 34,50 kroner på Oslo Børs.

I fjerde kvartal besluttet Aker Solutions å betale et ekstraordinært utbytte til sine aksjonærer på til sammen 10 milliarder kroner, tilsvarende 21 kroner pr. aksje. Selskapet opplyser nå at styret også vil foreslå et ordinært utbytte for 2024 på rundt 1,6 milliarder kroner, tilsvarende 3,30 kroner pr. aksje. Ved inngangen til 2025 hadde Akser Solutions en netto kontantposisjon på 2,9 milliarder kroner.

– Selskapet har en solid finansiell posisjon, sier Digre.

Marginalt opp

Danske Bank-analytiker Jørgen Andreas Lande tror på kun marginale oppjusteringer av estimatene.

«Mens Aker Solutions’ realiserte marginer i fjerde kvartal endte 9 prosent lavere enn konsensus, antyder guidingen at 2025-estimatene i stor grad holdes intakt,» skriver han i sin oppdatering, og fortsetter:

«Hvis 2025 blir som 2024, bør vi forvente at konsensus løfter EBITDA for 2025 med 1 prosent for å nå midtpunktet i guidingen. Utbytteavkastningen for 2025 økte til 10 prosent, mot vårt estimat på 7,4 prosent, noe som tyder på en svakt positiv/nøytral fjerdekvartalsrapport.»

Citi-analytiker Kate O’Sullivan mener Aker Solutions’ fjerde kvartal var som ventet, men skriver i en oppdatering at hun ser for seg en oppjustering av konsensusestimatene på rundt 5 prosent til midtpunktet i EBITDA-guidingen for 2025.