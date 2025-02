Kortversjon Aker BP har offentliggjort sine fjerdekvartalstall som del av en strategioppdatering, og selskapet planlegger å øke utbyttet til aksjonærene med 5 prosent i 2025.

Som tredje og siste av de store olje- og gassprodusentene på Oslo Børs kom Aker BP med fjerdekvartalstall onsdag morgen. Rapporten er del av en større strategioppdatering som gir mer farge rundt alt fra investeringer fremover til utbytter og produksjon.

Aker BP vil øke utbyttet med 5 prosent til 63 cent per aksje i kvartalet i 2025, opp fra 60 cent per aksje i 2024. For hele året økes dermed utbyttet fra 2,4 til 2,52 dollar per aksje.

Det betyr at Aker BP vil dele ut rett under 4,5 milliarder kroner til aksjonærene. Så skal det sies at selskapets utbyttepolitikk er en økning på minimum 5 prosent, og at det er blitt økt med 9-10 prosent de seneste to årene.

– Med enda et år med sterk verdiskaping og kontantstrøm bak oss, går vi inn i 2025 i vår sterkeste finansielle posisjon noensinne – noe som gir oss fleksibilitet til å drive våre utviklingsprosjekter videre samtidig som vi opprettholder attraktive utbytter til våre aksjonærer. I tråd med vår ambisjon øker vi nok en gang utbyttet i 2025, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik.

Hovetall som ventet

Når det gjelder regnskapet for fjerde kvartal så kom driftsresultatet inn som ventet på 2 milliarder dollar, som er et stort steg ned fra 3,2 milliarder dollar i samme periode i fjor, men opp fra 1,7 milliarder dollar i forrige kvartal.

Kontantstrømmen fra drift havnet rett over milliarden, og endte dermed under forventningen på 1,3 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av selskapet selv.

For 2024 som helhet var imidlertid kontantstrømmen fra drift rekordhøy på 6,4 milliarder dollar.

Aker BP (Mill. USD) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 3.068 3.556 Driftsresultat 2.079 3.174 Resultat før skatt 2.052 2.154 Resultat etter skatt 562 164

Kom med guiding

Produksjonen for fjerde kvartal og for helåret er allerede annonsert. Den havnet på henholdsvis 449.200 og 439.000 fat slik at årsproduksjonen havnet tett opptil den øvre delen av det guidede nivået på 430.000-440.000 fat om dagen, som for øvrig ble oppjustert fra 410.000-440.000 i begynnelsen av året.

I år ventes produksjonen å ligge mellom 390.000-420.000, på linje med tidligere planer. Aker BP har store investeringer i feltutbygginger for tiden, som skal øke produksjonen fra 2027 og utover, til 525.000 fat per dag i 2028.

I dagens rapport fremgår det at investeringene i år skal ligge på 5,5-6,0 milliarder dollar før skatt, mens produksjonskostnadene forblir rundt 7 dollar fatet. Utgifter knyttet til leting planlagt til 450 millioner dollar.

Samtidig kommer Hersvik med uttalelser om produksjonen utover 2030 for første gang.

– Vi går mot en produksjon på over 500.000 fat per dag utover 2030, med ambisjoner om ytterligere vekst. Med våre evner, eiendeler, ressursbase og teknologi er vi ideelt posisjonert for å drive lønnsom vekst på norsk sokkel, sier Hersvik.