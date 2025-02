I denne sammenheng ble det også opplyst at styret i AMSC vil foreslå å dele ut alle sine Solstad Maritime-aksjer til aksjonærene, og likvidere selskapet. Halvparten av disse aksjene tilfaller Aker.

Konsernsjef Solstad ønsker fortsatt ikke å si om det er aktuelt å fusjonere Solstad Offshore og Solstad Maritime. Han gjentar bare det han har sagt til Finansavisen tidligere om at fokuset nå er å børsnotere Solstad Maritime i andre kvartal.

Solstad Offshore (Mill. kr) 4.kv/24 2024 Driftsinntekter 691 2.791 Driftsresultat 807 1.200 Resultat før skatt 790 1.370 Resultat etter skatt 732 1.283



– Sterkt år

Etter en flåteutnyttelse på 91 prosent, viser regnskapene for fjerde kvartal at Solstad Offshore fikk en omsetning på 691 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 790 millioner.

Solstad Maritime Holding, som regnes som et tilknyttet selskap og ikke konsolideres fullt ut inn i regnskapene til Solstad Offshore, hadde en omsetning på 1.575 milliarder kroner og et resultat før skatt på 710 millioner kroner i kvartalet.

– Solstad-selskapene har hatt et sterkt år, med fortsatt bedring i markedene. Utsiktene for årene fremover er også lovende, sier Solstad.

Han viser blant annet til en sterk kontraktsinngang gjennom året og dermed god visibilitet for 2025 og videre fremover. Ved utgangen av 2024 hadde de to rederiene en samlet ordrebok på over 15 milliarder kroner.

– Jeg ønsker å fremheve Brasil som det markedet med flest langsiktige muligheter. Vi er i flere prosesser i landet, både med konstruksjonsskip og ankerhåndteringsskip, sier Solstad.

Konsernsjefen ser også fortsatt vekst for selskapet service-segment – det Solstad leverer ut over skipene. Dette segmentet hadde inntekter på 1,3 milliarder kroner i 2024, med en gjennomsnittlig EBITDA-margin på 25 prosent.

Solstad Maritime (Mill. kr) 4.kv/24 2024 Driftsinntekter 1.575 5.980 Driftsresultat 942 2.746 Resultat før skatt 710 2.203 Resultat etter skatt 1.181 2.637