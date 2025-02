Vår Energi-aksjen steg 6,06 prosent tirsdag etter kvartalsrapporten for fjerde kvartal. Flere meglerhus har oppdatert estimatene sine som følge.

JPMorgan-analytiker Kate Somerville har oppdatert modellen sin og justert for den nye guidingen for 2025 og utover. Produksjonsprofilen er endret for å reflektere høyere produksjonsnivå ved slutten av tiåret, men med en noe langsommere opptrapping enn tidligere antatt. Endringene er beskjedne for perioden 2025-2030, med driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) estimert til å ligge 5 prosent høyere årlig. Dette er likevel hovedsakelig bakvektet, ettersom anslått ebitda for 2025 er ned 11 prosent.

Analysefakta Aksje: Vår Energi

Meglerhus: JPMorgan

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 46 (46)

Arctic Securities-analytiker Daniel Stenslet understreker at Vår Energis kapitalmarkedsdag var i tråd med forventningene, med betryggende guiding for 2025-2026, en imponerende langsiktig utsikt og en nylig utbytteøkning som bekrefter selskapets posisjon som den høyest avkastende store aktøren innen leting og produksjon. Basert på en Brent-oljepris på 80 dollar fatet og en langsiktig TTF-gasspris på 11 dollar/mmBtu, forventer Stenslet at Vår Energi vil opprettholde en utbytteavkastning på 14,6 prosent frem til 2026, etterfulgt av omtrent 11 prosent for perioden 2027-2030. Kursmålet holdes uendret på 44 kroner, basert på en pris/verdijustert egenkapitalverdi på 1,0 ganger (P/NAV), forutsatt at selskapet lykkes med å sette i produksjon 500 millioner fat 2C-ressurser innen 2030.

Analysefakta Aksje: Vår Energi

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 44 (44)

Danske Bank-analytiker Vidar Skogset Lyngvær mener Vår Energi leverte det markedet ønsket under sin kapitalmarkedsoppdatering, spesielt etter at selskapet hadde underprestert sammenlignet med lokale konkurrenter til tross for høye gasspriser – økte utbytter var betryggende for markedet. I tillegg noterer han økt kortsiktig produksjon og en mer offensiv portefølje av tidligfaseprosjekter. Han mener aksjen bør repriseres basert på et bærekraftig utbytte, men erkjenner at selskapet fortsatt må bevise dette over tid. Estimatet for produksjon i 2026 er hevet noe, med en tilhørende oppjustering av forventet inntjening pr. aksje med 4 prosent. Kjøpsanbefalingen opprettholdes, sammen med et kursmål på 45 kroner over 12 måneder.

Analysefakta Aksje: Vår Energi

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 45 (45)

Barclays-analytiker Lydia Rainforth påpeker at resultatene var i tråd med forventningene, og kapitalmarkedsoppdateringen hadde hovedfokus på kortsiktig og mellomlangsiktig guiding. En av de viktigste nyhetene var økningen i den langsiktige utbyttepolitikken, som ble oppjustert til 25–30 prosent av kontantstrømmen fra drift (CFFO), opp fra tidligere 20–30 prosent. Selskapet annonserte også et utbytte på 300 millioner dollar (12 cent pr. aksje) for første kvartal 2025, en økning på 11 prosent fra fjerde kvartal 2024. Den justerte og mer presise utbytteguidingen gjenspeiler selskapets tillit til sin fremtidige kontantstrømgenerering.

Analysefakta Aksje: Vår Energi

Meglerhus: Barclays

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 45 (45)

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.