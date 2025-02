Flere meglerhus: Hold Vår Energi – Goldman kutter, SEB uendret

Rosenlund gjør ingen endringer i olje- og gassprisforutsetningene og beholder produksjonsestimatet for 2025 på 345.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, tilsvarende midtpunktet av selskapets nye guiding på 330.000–360 000 fat. Etter å ha fjernet internt gassforbruk fra prognosene, reduseres inntektsestimatet for 2025 med 2 prosent, og justert driftskostnadsestimat fører til en ytterligere reduksjon i ebitda på 2 prosentpoeng. Rosenlund uttrykker skepsis til at økte utbytter vil være en langsiktig positiv faktor for verdsettelsen, men foretrekker lønnsomme reinvesteringer for å sikre vekst i inntjeningen. Med en forventet pris/inntjening på omtrent 6 ganger for 2026 mener han at Var Energi er priset på linje med konkurrenten Equinor og ser ikke grunnlag for en verdsettelsespremie.

Analysefakta Aksje: Vår Energi

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 38 (38)

Goldman: 41 kroner

I en analyse fra Goldman Sachs skriver analytiker Michele Della Vigna at Vår Energis resultater var i tråd med forventningene, med et justert driftsresultat på 1.005 millioner dollar, 2 prosent under konsensus. Selskapet annonserte et utbytte på 300 millioner dollar for første kvartal 2025, en økning på 11 prosent på årsbasis, samtidig som den langsiktige utbyttepolitikken ble justert opp til 25-30 prosent av kontantstrøm fra drift (CFFO) etter skatt, fra tidligere 20-30 prosent. Som følge av dette har Goldman Sachs økt sitt estimat for utbytter i 2025 til 1,2 milliarder dollar, noe som gir en forventet utbytteavkastning på 15,5 prosent – noe over gjennomsnittet på 14,9 prosent for europeiske leting- og produksjonsselskaper.

Produksjonsguidingen for 2025 på 330.000–360.000 fat oljeekvivalenter pr. dag var noe lavere enn forventet, men selskapet gjentok at Balder X og Johan Castberg FPSO-prosjektene er på sporet for oppstart i henholdsvis første og andre kvartal 2025. På lengre sikt planlegger Var Energi økte investeringer etter 2026 for å opprettholde en produksjon på 350.000–400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag frem mot 2030.

Goldman Sachs opprettholder en holdanbefaling på aksjen, og nedjusterer kursmålet fra 43 til 41 kroner, basert på en verdsettelse av selskapets oppstrømsaktiva.

Della Vigna peker på fire hovedfaktorer: (1) en sterk vekstprofil, hvor Balder X, Johan Castberg og Halten East vil utgjøre rundt 40 prosent av produksjonen i 2025, (2) en attraktiv utbytteavkastning på 15,5 prosent i 2025, (3) økt eksponering mot spotmarkedet for europeisk gass, og (4) en mer begrenset finansiell fleksibilitet sammenlignet med konkurrenter, med en netto gjeld/kapitalandel på 84 prosent i 2025 [Net Debt/Capital Employed], betydelig over sektorens gjennomsnitt på 31 prosent. Etter resultatene har meglerhuset gjort endringer i estimatene: Resultat pr. aksje nedjusteres med 5 prosent for 2025, økes med 4 prosent for 2026 og økes med 1 prosent for 2027.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.