UBS: Gigantisk nedside i gassprisen

UBS-strateger advarer, i likhet med Goldmans Equinor-analytiker, om gigantisk nedside i gassprisen. Strategene anbefaler også en rekke aksjer som kan kapitalisere på en mulig våpenhvile i Ukraina.

Gerry Fowler i meglerhuset viser til samme nyhet som Goldman: Trump skal til München og fremme en plan om mulig våpenhvile i Ukraina/Russland-konflikten.

For øvrig ble det meldt tirsdag kveld at Ukraina er forberedt på å tilby bytte av territorium med Russland , som for øyeblikket okkuperer rundt 20 prosent av ukrainsk territorium i landets øst og sør, ifølge The Guardian.

Les også Nato-topper tviler på fredsplan for Ukraina Høytstående kilder i Nato tviler på at en fredsplan for Ukraina vil komme på plass med det første.

Gass

Også i likhet med konkurrenten, tar ikke UBS stilling til det mest sannsynlige utfallet eller sannsynligheten for en våpenhvile, men skisserer hvordan en våpenhvile kan spille seg ut i markedene.

«Europeiske gasspriser nærmer seg nå 60 euro (NL TTF 1m), opp fra 45 euro før gass-transitten gjennom Ukraina opphørte i desember, og opp fra under 30 euro for ett år siden. Også strømprisene har steget med rundt 45 prosent det siste året (...) Våre analytikere mener fair value for gass ligger i høye 30-tallet, og kan falle til 30 euro hvis transittavtalen gjenopptas, og til 20 euro dersom alle sanksjoner mot russisk gass fjernes (noe vi anser som lite sannsynlig)», skriver UBS-strategen.

Selskaper som vil dra nytte av lavere gasspriser er kjemikalieselskaper og forbrukere, samtidig kan verdien og inntjeningsmomentumet i forsyningssektoren (kraftprodusenter) falle, mener UBS.

Øvrige sektorer

Når det gjelder forsvarssektoren i Europa, kan en våpenhvile påvirke trenden med økte forsvarsbudsjetter. UBS tror imidlertid at trenden vil fortsette og er støttet av økende NATO-utgifter og «vedvarende økning i markedsandeler i eksportmarkedene».

Aksjer påvirket av fred i Ukraina Selskap Sektor UBS anbefaling Forventet avkastning Alior Bank Bank Ingen Erste Group Bank Bank Kjøp 8% Bank Pekao Bank Hold 0% Pko Bank Polski Bank Kjøp 6% Raiffeisen Bank Internationa Bank Hold (under vurdering) 5% Santander Bank Polska Bank Hold −1% Budimex Industri / kapitalvarer Ingen Siemens Energy Industri / kapitalvarer Selg (under vurdering) −33% Geberit Ag-Reg Industri / kapitalvarer Hold 5% Kingspan Group Industri / kapitalvarer Kjøp 37% Nexans Industri / kapitalvarer Kjøp 60% Nkt Industri / kapitalvarer Selg −5% Prysmian Industri / kapitalvarer Hold 12% Rockwool A/S-B Shs Industri / kapitalvarer Selg −5% Rexel Industri / kapitalvarer Hold 7% Schneider Electric Industri / kapitalvarer Kjøp 16% Lpp Forbruksvarer Kjøp 10% Coca-Cola Hbc Ag-Di Mat, drikke og tobakk Kjøp 10% Basf Materialer Hold 4% Buzzi Spa Materialer Kjøp 23% Crh Materialer Kjøp 12% Evonik Industries Materialer Hold 4% Heidelberg Materials Materialer Hold −10% Holcim Materialer Hold −3% Lanxess Materialer Hold 9% Arcelormittal Materialer Kjøp 1% Outokumpu Oyj Materialer Ingen Stora Enso Oyj-R Shs Materialer Kjøp 35% Upm-Kymmene Oyj Materialer Kjøp 25% Voestalpine Materialer Hold −7% Wienerberger Materialer Kjøp 1% UBS

Gjenoppbyggingen av Ukraina estimeres til 500 milliarder dollar av Verdensbanken, men spørsmålet er «hvor mye av dette som faktisk vil være ukrainsk territorium etter en våpenhvileavtale», mener Fowler. Han anslår at en gjenoppbyggingsprosess på ti år vil bety en årlig byggeaktivitet på godt under 30 milliarder euro – rundt 1,5 prosent av EU-landenes samlede byggeaktivitet. «Dette er ikke av stor betydning for det europeiske aksjemarkedet som helhet. Enkelte selskaper innen kapitalvarer og byggematerialer kan likevel dra nytte av det.»

«En våpenhvile i Ukraina vil forhåpentligvis være en humanitær suksess, men bare et begrenset pluss for europeiske aksjer,» konkluderer UBS-strategen.