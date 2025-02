Equinor-aksjen har svingt voldsomt i år og selskapet hadde enda en blodrød dag på børsen.

Etter å ha falt over 4 prosent i onsdagshandelen på Oslo Børs var aksjekursen ned rett under 7 prosent store deler av handelen på New York-børsen, før den endte ned 5,7 prosent til 23,27 dollar per aksje, eller 261,13 kroner målt i dagens valutakurs. Til sammenligning stengte aksjen på 269,85 kroner i Oslo.

Ifølge Equinors hjemmesider går aksjen eks utbytte i New York 14. februar, altså først om to dager.

De europeiske konkurrentene Shell og BP, som også er notert i New York, falt ikke i nærheten like mye som Equinor, mens de amerikanske oljeprodusentene Chevron og ConocoPhillips endte ned mellom 1-3 prosent.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets beskriver nedgangen i aksjen som «voldsom».

– Både olje- og gassprisen faller, men det er ikke mange dager Equinor-aksjen faller så mye, uansett hva som skjer med olje- og gassprisen, konkluderer han.

MERKET SEG KURSFALL: Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank1 Markets. Foto: Iván Kverme

Forvalter advarer

Onsdag kveld meldte president Donald Trump at han starter fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina umiddelbart.

– Om man spekulerer, så kan man tenke at fallet er knyttet til lavere gasspriser i Europa, uten at det er synlig i forward-prisene, sier Sveen-Nilsen.

Brent-oljeprisen falt til under 75 dollar fatet etter nyhetene om forhandlinger.

«For norske aksjer kan dette være negativt for Kongsberg Gruppen samt Equinor. Det kan ramme Kongsberg Gruppen gjennom forsvarsleveranser – eller forventninger knyttet til slike – og Equinor på grunn av gassprisene», sa forvalter Robert Næss til Finansavisen onsdag ettermiddag.

Store kurssvingninger

Kursfallet kommer etter det som har vært en kursmessig bølgedal for Equinor så langt i år. Som for flere andre oljeaksjer startet året forrykende, men mye av oppgangen er nå visket ut.

Slik som i fjor falt aksjekursen hardt da ledelsen i forrige uke presenterte Equinors fremtidsplaner og strategi for aksjonærer og investorer i London. Analytikerne som følger Equinor var tydelige på at ledelsen adresserte de bekymringene som har sinket aksjekursen, og ingen av dem Finansavisen snakket med hadde forklaring på kursfallet.