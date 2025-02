I tillegg drifter selskapet fire rigger som eies av henholdsvis Northern Ocean, SFL og kinesiske CIMC Raffles.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Odfjell Drilling en ordrereserve på 1,9 milliarder dollar, eller mer enn 21 milliarder kroner, noe som er det samme som i foregående kvartal. I tillegg kommer opsjoner.

Gjeldsgraden (gjeld i forhold til EBITDA) fortsetter ned, og falt til 1,6 fra 1,7 i kvartalet før.

Ved utgangen av fjerde kvartal hadde selskapet en netto rentebærende gjeld på 504 millioner dollar, ned fra 532 millioner ved forrige årsskifte.

Odfjell Drilling hadde en tilgjengelig likviditet på 217 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

Gode utsikter

Odfjell Drilling mener at utsiktene ser bra ut.

Selskapet karakteriserer etterspørselen som solid, med utestående anbud i Norge og kunder som er interessert i å sikre seg kontrakter med riggene.

«Norge, in særdeleshet, fortsetter å være et viktig og godt marked,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Internasjonalt peker det på et aktivit marked i Vest-Afrika.

Selskapet opprettholder samtidig synet om at tilbudssiden for de mest moderne riggene som jobber i værharde områder (harsh environment) trolig vil falle. Med ingen nybygg i vente på kort sikt, og forventninger om at noen rigger vil bli skrapet, mener Odfjell Drilling at markedet gir støtte til sterke dagrater og god kontantstrøm for selskapet.

Odfjell Drilling-aksjen har vært sterk den seneste tiden, og hittil i år er den opp 24 prosent. Onsdag endte aksjen på 63,70 kroner, noe som priser egenkapitalen i selskapet til 15,3 milliarder kroner.

Odfjell Drilling er børsnotert, men har samtidig vært kontrollert av Helene Odfjell, som også sitter i selskapets styre. I slutten av september i fjor solgte hun en beholdning tilsvarende nesten 10 prosent av de utestående aksjene i selskapet, og sitter nå med en eierandel på 49,85 prosent. Helene Odfjell har forpliktet seg til å sitte på disse aksjene i minst et halvt år.