Tirsdag la Aker Solutions frem sin rapport for fjerde kvartal. Selskapets positive syn på inneværende år gjorde at flere analytikere indikerte at de ville heve sine estimater.

Det forhindrer imidlertid ikke at Arctic Securities kutter både anbefaling og kursmål etter resultatfremleggelsen. Meglerhuset går nå fra kjøp til hold, og nedjusterer kursmålet fra 45 til 35 kroner, ifølge en oppdatering.

Meglerhuset SEB velger å opprettholde sin kjøpsanbefaling, men kutter kurmålet 46 til 41 kroner.

Pareto beholder sin holdanbefaling, men øker kursmålet til fra 33 til 36 kroner. DNB Markets anbefaler fortsatt å selge Aker Solutions-aksjen, men øker kursmålet fra 27 til 30 kroner. I en oppdatering skriver også Barclays at det opprettholder sin «equal weight»- anbefaling og kursmålet på 46 kroner.

Aker Solutions endte på 32,84 kroner onsdag.