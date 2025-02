Onsdag falt Aker BP 3,3 prosent til 249,10 kroner etter å ha lagt frem sine fjerdekvartalstall. Oljekjempen øker utbyttet med fem prosent, og vil nå dele ut rett under 4,5 milliarder kroner til aksjonærene. Driftsresultatet kom som ventet inn på 2,0 milliarder dollar, ned fra 3,2 milliarder dollar i samme periode i fjor.

Nå er flere meglerhus ute med en oppdatering på aksjen. Clarksons og SEB anbefaler kjøp og jekker opp kursmålet på Aker BP, mens DNB Markets gjentar både kjøpsanbefaling og kursmål.

– Et klart kjøp

Clarksons-analytiker Christoffer Bachke hever kursmålet fra 325 til 330 kroner, samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Bachke beskriver rapporten som oppløftende, med økt produksjonsguiding fra Johan Sverdrup, hvor utvinningsgraden på feltet økes fra 65 prosent til 75 prosent.

– Dette innebærer at feltet er ventet å produsere nær på linje med 2023- og 2024-nivåer. Det mener vi var en klar positiv overraskelse som først ble kommunisert fra Equinor, og hvor konsensus lå inne med at Sverdrup skulle komme av platåproduksjon i første/andre kvartal 2025, sier Bachke til Finansavisen.

Han beskriver aksjen som attraktiv på dagens nivåer, med en prising på 0,8 ganger verdijustert egenkapital og en P/E på 8,6 på 2025-estimatene.

– Dette er signifikant lavere enn det historiske snittet rundt 11 ganger inntjening, og vi anser aksjen som et klart kjøp på dagens nivåer, sier analytikeren.

Attraktivt investeringscase

SEB-analytiker Anders Rosenlund beskriver også investeringscaset som attraktivt etter kvartalspresentasjonen. I en ny analyse understreker han at pågående utviklingsprosjekter går i henhold til planen, samtidig som han mistenker at produksjonsguidingen for 2025 er konservativ.

Rosenlund har nå oppdatert prognosene og økt forventet resultat pr. aksje med 2-4 prosent for perioden 2025-2026. Det resulterer i at kursmålet jekkes opp fra 260 til 280 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Konservativ guiding?

Analytiker Steffen Evjen i DNB Markets mener fremdeles at Aker BP er attraktivt priset, med en pris i forhold til verdijustert egenkapital på 0,95 og en utbytteavkastning på 11 prosent, hvor utbyttet forventes å øke med fem prosent årlig de neste årene. Han gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen og har et kursmål på 280 kroner.

I sin nye analyse skriver Evjen at produksjonsguidingen for 2025 var som forventet, og sannsynligvis i den konservative enden.

«De siste årene har produksjonsguidingen ofte blitt oppjustert i løpet av året, med faktisk produksjon som ender i øvre del av den opprinnelige guidingen», skriver Evjen.

Torsdag formiddag omsettes Aker BP for 244,20 kroner, ned 2,0 prosent.