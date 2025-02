– Det var en god rapport, men med veldig bra visibilitet fra ordrereserven er det sjelden de store overraskelsene, sier analytiker Kim André Uggedal i SEB.

Torsdag la Odfjell Drilling frem sin rapport for fjerde kvartal, og mest spenning var det knyttet til selskapets utbyttepolitikk.

De seneste kvartalene har riggselskapet betalt et utbytte på 6 cent pr. aksje til aksjonærene, men nå økes dette til 12,5 cent.

– Selskapet har sagt i flere omganger at det har rom til å øke utbyttet mye, og det har vært oppfattet at det kunne bli en dobling. Nå kommer selskapet med 12,5 cent pr. aksje i første kvartal, noe som tilsvarer en utbytteyield på 8,8 prosent. Det er ikke veldig mange i denne sektoren som kan tilby det, sier Uggedal.

Han har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 80 kroner.

Torsdag faller Odfjell Drilling-aksjen 1,7 prosent til 62,60 kroner. Det skjer etter at aksjen har hatt en sterk periode, med en oppgang på 22 prosent hittil i år.

Kan dra det videre

Uggedal hadde ventet at Odfjell Drilling ville begynne med et utbytte på 10 cent pr. aksje i første kvartal, stigende utover året slik at gjennomsnittet pr. kvartal i 2025 ville bli 12 cent.

– Selskapet er fullbooket ut 2026, og det gir rom for å dra utbyttet videre i andre halvår. Man kan fort se en utbytteyield på 10 prosent. Det er attraktivt, sier han.

SEB-analytikeren mener selskapet la frem «en god rapport», og peker samtidig på at utsiktene ser lyse ut.

– Odfjell Drilling har sikret seg en sterk kontantstrøm gjennom ordrereserven. Samtidig indikerer oljeselskaper som Equinor, Aker BP og Vår at det kan bli mer leteaktivitet og boring på norsk sokkel enn i dag. Med et begrenset antall rigger som kan operere i nordsjømarkedet, tror vi på et stramt marked også etter 2026, sier han.

– Tidligere og høyere

Utbyttet som Odfjell Drilling annonserte var høyere enn det analytiker Lukas Daul i Arctic Securities hadde sett for seg, og tror også det ligger an til ytterligere økninger.

«Vi har antatt en økning til 15 cent pr. aksje pr. kvartal fra fjerde kvartal 2025, men basert på selskapets kommentar tror dette kan komme tidligere og til og med være høyere,» skriver han i en oppdatering.

Pareto Securities hadde ventet en dobling av utbyttet til 12 cent pr. aksje, og skriver i sin oppdatering torsdag at et utbytte på 12,5 cent gir trygghet ettersom selskapets kontanstrøm ikke vil komme betydelig opp før i andre halvår når det er ferdig med det periodiske vedlikeholdet på alle riggene.

DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen peker på et solid utbytte, og at det kan bli økt videre. Mens dagens utbytte tilsvarer en yield på rundt 9 prosent, ser han for seg at det kan stige til 14 prosent i 2006.

Analytikeren mener for øvrig at kvartalstallene var på linje med det han hadde ventet, men peker på at selskapet gjentar sitt syn om at utsiktene er positive.