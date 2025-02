Gassprisen faller hele 9 prosent tirsdag til 51,21 euro pr. MWh etter at USAs president Donald Trump har inngått samtaler med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale i Ukraina. Dette har satt fart på spekulasjoner om en potensiell gjenåpning av russisk gassleveranse gjennom Ukraina til Europa.

– Her skjer det ting som er helt utenfor vår kontroll, sier Ole Hvalbye, råvareanalytiker i SEB, til Finansavisen.

Han forklarer at en fredsavtale der Russland føler de har kommet seirende ut, samtidig som Ukraina ikke er fullstendig ødelagt, kan motivere til en ny transittavtale. Dette vil i så fall kunne øke gassflyten til Vest-Europa.

Vil ta tid

Den russiske naturgassen gjennom Ukraina stoppet helt opp 1. januar etter at en femårig transittavtale utløp. Dette bortfallet tilsvarer rundt 140 terawattimer (TWh).

Likevel advarer Hvalbye om at en gjenåpning ikke vil skje over natten:

– Jeg tror heller ikke det skjer i første halvår. Dessuten vil vi se helt andre volumer enn tidligere, med mer uforutsigbare og kortsiktige kontrakter.

Dette innebærer at prisene vil holde seg høye, ifølge Hvalbye:

– Europa er nå helt avhengig av store mengder flytende naturgass (LNG) for å kompensere for bortfallet av russisk gass.

Høyeste nivået på to år

Til tross for prisfallet tirsdag, er gassprisene i Europa på sitt høyeste nivå på nesten to år. Dette skyldes drastisk fallende lagre, lavere temperaturer og stansen fra Russland.

EU TTF-prisen ligger nå på over 100 dollar pr. fat, målt i oljetermer – et nivå som nærmer seg smertegrensen for forbrukerne.

Samtidig har lagrene for øyeblikket en fyllingsgrad på rundt 45 prosent, men må opp til 90 prosent innen 1. november. Med kaldere vær i vente kan fyllingsgraden falle til 35 prosent.

– For å nå målet kreves det enorme mengder gass. Det er nesten så det ikke er mulig, for å være ærlig, sier Hvalbye.

Situasjonen forverres av fallende gassproduksjon i Nordsjøen, noe som øker behovet for LNG-import. Men dette reiser et viktig spørsmål: Har Europa nok importkapasitet til å håndtere mengdene som kreves?

– Hvis vi ikke har nok kapasitet til å ta imot LNG-lastene, vil prisene skyte i været. Pr. nå har vi ikke den nødvendige kapasiteten, så jeg forventer at prisene forblir høye, sier Hvalbye.

Anbefaler kull

Han presiserer at prisene ikke nødvendigvis vil forbli på dagens nivå, men at 2025 blir et sterkt år for gassmarkedet.

– Det blir dyr gass og dermed dyrere strøm i Norge, sier han.

Høye energipriser har allerede slått hardt ut i Tyskland, der energikostnadene har bidratt til redusert industriaktivitet.

Hvalbye peker på kull som en mulig løsning for Europas falne stjerne. Kullprisen ligger i dag på rundt 25 dollar pr. fat, målt i oljetermer – hele 75 dollar lavere enn gassprisen.

– Ved å satse på kull kan Tyskland komme seg ut av krisen og få økonomien på fote igjen. Nå blir de utkonkurrert av alle rundt seg, avslutter Hvalbye.