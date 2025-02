Moody's nedgraderer Ørsted

For drøyt to uker siden måtte konsernsjefen ta sin hatt og gå, etter at Ørsted skrev ned 12,1 milliarder danske kroner i fjorårets fjerde kvartal. I fjor høst kjøpte Equinor 10 prosent av selskapet og siden har aksjen falt, særlig etter nedskrivingene.

Torsdag ga Moody's nok et slag for Ørsteds baug, da kredittvurderingsbyrået nedjusterte vurderingen sin av selskapet fra Baa1 til Baa2. I tillegg ble utsiktene tatt ned, fra «stabil» til «negativ».

Moody's viser til Ørsteds «begrensede fleksibilitet til å nedskalere dets store kapitalutgifter før 2027» som stilles overfor det Moody's vurderer som «stabil, men bare forsiktig voksende kontantstrøm».

Det bemerkes at Ørsted nylig kuttet i investeringsutgiftene frem mot 2030, etter å ha droppet målsettingen om en installert produksjonskapasitet på mellom 35 til 38 GW. Likevel vil investeringsutgiftene fortsatt være «massive» frem til 2027, som følge av blant annet forpliktelser som allerede er inngått og den lange byggetiden for vindparker.

Torsdag stiger Ørsted-aksjen rundt 1,5 prosent.

Les også Gassprisen raser: – Utenfor vår kontroll Gassprisen raser etter fredssamtaler. – Her skjer det ting som er helt utenfor vår kontroll, sier Ole Hvalbye, råvareanalytiker i SEB.

Dårlig disiplin trekker ned

Spesielt trekker Moody's frem at gjennomførelsen av farmdowns (hvor Ørsted selger eierandeler i vindparkprosjekter) vil være avgjørende for at Ørsted skal nå guidingen. Det kan være krevende, ifølge Moody's, som gir et stikk til Ørsteds tids- og budsjettdisiplin.

«(...) 2024 viste at forhandlinger med finansielle partnere har vært tøffere enn forventet, innenfor konteksten av høyere renter, og en gradvis forverring av Ørsteds historikk for å levere konstruksjonsprosjekter på tide, og til budsjett.»



Faktorene Moody's mener at taler til Ørsteds fordel er dets posisjon som verdensledende innenfor havvind, gode geografisk diversifisering, og sikker kontantstrøm fra langsiktige kontrakter. I tillegg er selskapets eksponering overfor Europa særlig positivt, på grunn av kontinentets målsetting om avkarbonisering, som er ventet å støtte utbyggingen av havvind.

På minussiden lister Moody's blant annet opp at selskapet lekker kontanter og inntjeningen fra farmdowns er usikker, da potensielle investorer står overfor høyere renter, som skaper nedsidepress i prisene, som følge av høyere renter for investorer.

Til slutt trekkes selskapets begrensede teknologiske diversifisering frem som en negativ faktor.