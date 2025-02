Et bredt flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemte for forslaget. Blant representantene som var i salen, stemte 78 representanter for, mens 21 stemte mot.

Miljøorganisasjoner og grønne partier varsler at de ikke vil gi seg.

– Vi gjør oss nå klare til kamp for de vernede vassdragene våre som er så viktige for både natur, friluftsliv, turisme og næringsliv. Vi har allerede bygget ut og ødelagt enorme naturverdier i elvene våre, vi har ingen flere elver å miste, sier MDGs Une Bastholm.

Hun beskriver vedtaket som både uklokt og naturfiendtlig. Nå hviler det et tungt ansvar på Ap, Høyre og Senterpartiet som har sagt at vedtaket ikke skal bety massiv utbygging i vernede vassdrag, understreker hun.

SV: En trist dag for naturen

Vedtaket går ut på at det kan åpnes for konsesjonsbehandling for kraftverksutbygging. Norge har i dag 390 vernede vassdrag.

Forutsetningene for åpning er at samfunnsnytten – for eksempel i form av flomdempende effekt – vurderes som betydelig. Og at miljøkonsekvensene anses som akseptable.

– Dette er en trist dag for naturen. Disse elvene skulle vært vernet til evig tid, og nå er flertallet i Stortinget i stedet klare for å ødelegge dem for all framtid, sier SVs Lars Haltbrekken.

Motstanderne reagerer ikke bare på at det nå åpnes for konsesjonsbehandling. Selve prosessen fram til vedtaket har også vært under enhver kritikk, mener de.

Haltbrekken kaller det «helt ubegripelig» at prosessen ikke har vært gjennom en skikkelig utredning og at kommunene ikke har fått anledning til å si sin mening.

– Laget på et bakrom uten utredninger

Verdens naturfond (WWF) og Naturvernforbundet slutter seg til kritikken av prosessen. Rett og slett hårreisende, mener WWF-generalsekretær Karoline Andaur.