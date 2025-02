Resultatfall for Sveaas-rederi

Med færre skip i flåten, mistet Sea1 Offshore både omsetning og resultater i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med samme periode året før.

Det Christen Sveaas-dominerte rederiet hadde inntekter på 68 millioner dollar, et brutto driftsresultat (EBITDA) på 35 millioner og et resultat på 3,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2024, fremgår det av kvartalsrapporten.

Til sammenligning var omsetningen 85 millioner dollar, EBITDA 40 millioner og resultatet 100 millioner dollar for et år siden. Det inkluderer en reversert nedskrivning på 67 millioner dollar.

Flåten ble redusert i fjor etter at Kristian Siem forsvant ut av selskapet og fikk med seg ni skip som betaling for aksjene han eide.

Tallene for omsetning og driftsresultat var kjent fra før, ettersom selskapet oppga dette tidligere i år i forbindelse med at det ville hente penger i obligasjonsmarkedet til to nybygg som det har bestilt, i tillegg til utbytte. Mens kapitalinnhentingen ble utsatt, besluttet Sea1 Offshore i januar å betale et ekstraordinært utbytte på 7 kroner pr. aksje til sine aksjonærer.

Sea1 Offshore (Mill. USD) 4.kv/24 4.kv/23 Driftsinntekter 68,4 85,2 Driftsresultat 17,3 90,5 Resultat før skatt 3,6 81,4 Resultat etter skatt 3,5 100,1



Ifølge fredagens kvartalsrapport, hadde Sea1 Offshore en kontantbeholdning på 68 millioner dollar ved utgangen av kvartalet. Skipene hadde en ordrereserve på 840 millioner dollar, i tillegg til opsjoner på 626 millioner dollar.

«Markedet for konstruksjonsskip er nesten utsolgt nå, noe som gir rekordrater for eiere med tilgjengelige skip. Dette støttes av en trend hvor EPC-selskaper tar skip på lange kontrakter,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

«For 2025 ventes det videre vekst i offshore serviceskipsmarkedet, og økt etterspørsel. Det stramme tilbudet i visse segmenter vil fortsette, men med bakgrunn i dette vil det også lede til stabile dagrater med potensial for ytterligere forbedringer, noe som kan utløse mer nybygging av konstruksjonsskip. Etterspørselen ventes å øke gjennom 2025, og utfordringen med å sikre high end-tonnasje for befrakterne kan bli et økende problem.»