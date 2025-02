JPMorgan om fred og oljepris: – Feilplassert i stor skala

Fredag morgen er Brent-olje med levering i april opp 0,52 prosent til 75,41 dollar fatet, mens gassprisen (TTF) fortsetter ytterligere ned etter å ha falt 7,69 prosent torsdag, ned 3,85 prosent til 49,40 euro pr. megawattime rundt børsåpning i Oslo.

JPMorgan skriver i en fersk oljeanalyse at deres oljeprisestimater for 2025–2026 «forutsatte at en våpenhvile mellom Russland og Ukraina ville finne sted i år», men råvaresjef Natasha Kaneva mener reaksjonene i oljemarkedet den siste tiden har vært «feilplassert i stor skala».

Meglerhuset mener markedet tror en våpenhvile vil føre til en betydelig økning i russisk oljeproduksjon, mens Kaneva mener Russland snarere vil holde produksjonen lav som en del av Opec+-samarbeidet. Det argumenteres med lav reservekapasitet (350.000 fat per dag), noe som vil gjøre strategien «gjenvinne markedsandeler» mindre attraktiv. På mellomlang sikt pekes det på begrenset oljeproduksjon i form av utvikling av nye felt og leting – som har vært på vent i fire år. Til slutt understreker Kaneva at en høyere oljepris på russisk olje ikke nødvendigvis betyr at russiske produsenter beholder gevinsten – grunnet finanspolitiske begrensninger og potensielt nye skatteregler.

– Sidelengs eller nedover den neste måneden

Derfor anbefales det å kjøpe fallet i oljeprisen på kort sikt, mener Kaneva, som forventer at oljeprisen skal til 80-tallet i april–mai, før den faller til midten av 60-tallet ved årsslutt.

Citi, som tidligere i år og deler av fjoråret var den største oljepris-pessimisten blant meglerhusene på Bloomberg, er også ute med en fersk olje- og gassanalyse.

«Vi forventer at oljeprisen vil bevege seg sidelengs eller nedover den neste måneden (...) Oppsiderisikoene er hovedsakelig knyttet til en eventuell fiasko i forhandlingene om Irans sanksjoner og atomavtale», skriver et team ledet av energistrateg Francesco Martoccia.

Når det gjelder gassprisen (TTF), mener Citi at prisene bør falle på grunn av «sannsynligheten for at Trump vil fasilitere en freds- eller våpenhvileavtale mellom Russland og Ukraina, samt potensialet for toll som kan svekke økonomisk vekst og dermed etterspørselen etter energi/gass».