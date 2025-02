Goldman Sachs oppgraderer Vår Energi fra hold til kjøp torsdag kveld, til tross for å ha kuttet kursmålet med to kroner tirsdag. Kursmålet på 41 kroner gjentas.

«Vi mener at 2025 vil markere et positivt vendepunkt for selskapets vekst- og kontantstrømsprofil, takket være (1) en sterk prosjektpipeline som fører til reposisjonering på kostnadskurven, (2) en overlegen aksjonæravkastning og (3) en attraktiv makroeksponering», skriver Goldman-analytiker Michele Della Vigna.

Balder X, Johan Castberg og Halten East vil utgjøre rundt 40 prosent av produksjonen i 2026, som i sin tur vil føre til en solid kostnadsoptimalisering. De to første prosjektene, som er ventet oppstart i henholdsvis første og andre kvartal, vil gi produksjonskostnader på henholdsvis 4 og 5 dollar pr. oljefat oljeekvivalent. Dermed vil Vår Energi ende opp i Goldmans «Top Projects-kostnadskurve».

Rabatt tross overlegen vekstprofil

Under kapitalmarkedsdagen ble den langsiktige utbyttepolitikken økt fra 20–30 til 25–30 prosent av kontantstrøm fra drift etter skatt, og det ble annonsert et utbytte på 300 millioner dollar for første kvartal. «Som et resultat gir våre helårsestimater for 2025 på 1.200 millioner dollar en attraktiv utbytteavkastning på 15,0 prosent, som er høyere enn gjennomsnittet for europeiske E&P-selskapers totale kontantavkastning til aksjonærene (inkludert tilbakekjøp) på 14,7 prosent», skriver Della Vigna.

For 2025 har Vår Energi tatt ned gasshedging-programmet sitt med 10 prosent. «Vi forventer at høyere spotpriser på EU-gass vil støtte inntjeningen på kort sikt. På lengre sikt mener vi at nye oljefeltopptrappinger vil redusere/øke Vår Energis eksponering mot gass-/oljepriser før det sterke LNG-tilbudet ventes å øke fra 2025–2026, som kan påvirke gassinntektene negativt fra 2027», heter det i analysen.

Aksjekursen til Vår Energi har også underprestert med 8 prosent i forhold til andre europeiske E&P-selskaper de siste tre månedene, til tross for at den langsiktige EU-gasskurven har økt med 13 prosent i samme periode.

«Vi ser nå begrenset risiko for ytterligere forsinkelser i opptrappingen av nye prosjekter i 2025E, og fra et verdsettelsesperspektiv handles Vår Energi nå med en rabatt på 2 prosent sammenlignet med sine regionale konkurrenter (...) til tross for en overlegen vekstprofil», avslutter analytikeren.