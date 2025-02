Morrow Batteries har fått statlige lån på 1,5 milliarder kroner, men for å sikre disse måtte storaksjonærene Å Energi og Siemens stille garantier. Ifølge DN har Morrow nå offentliggjort detaljer om lånebetingelsene, som tidligere har vært hemmeligholdt.

Som tidligere rapportert i Finansavisen er lånet delt opp i tre lån, et risikolån på 400 millioner fra ordningen Grønn industrifinansiering (GIFF) og to lån på henholdsvis 500 og 600 millioner til «markedsmessige vilkår».

Hvilke lånebetingelser Morrow fikk har til nå vært hemmeligholdt.

Til DN forteller Morrow-sjef Lars Christian Bacher at de nå ønsker å være åpne om saken.

Oppgir betingelser på to av tre

Lånet fra GIFF er det allerede gjort tapsavsetninger på 35 prosent av lånet fra ordningens side, i tillegg til at det er tatt pant i Morrows aktivia, melder DN. Lånet har løpetid på fem år og en rente på hele 11,23 prosent.

I det ene markedsmessige lånet på 500 millioner har eierne Å Energi og Siemens garantert for hele lånet, og vil stå som ansvarlige ved mislighold.

Med en eierandel på rundt 14 prosent er Drammen den nest største eieren i Å Energi, bak Statkraft. Leder i Drammen FrP, Jon Helgheim, har lenge vært kritisk til investeringen i Morrow.

– Det har gått fra å gamble til å hive penger ut av vinduet, sier Helheim og legger til:



– Nå er jeg alvorlig bekymret for hva som kommer til å skje med innbyggernes penger.

Fra før har Å Energi investert over 1 milliard kroner i batteriselskapet fra Arendal. Helgheim etterlyser bedre eierstyring og en lavere risikoprofil i kraftselskapets investeringer.

BEKYMRET: Frps Jon Helgheim er redd for at pengene investert i Morrow kan gå tapt. Foto: NTB

– Batterifabrikker i Norge er ikke en god idé. Dette er gambling, og når man i tillegg stiller garantier, er det mest sannsynlig penger rett ut av vinduet. Utenfra ser det ut som totalt uansvarlig pengebruk.

10 kroner aksjen

Det siste lånet på 600 millioner har selskapet ennå ikke benyttet seg av, og vil ikke gå ut med noen av lånebetingelsene før det eventuelt skulle skje.

Garantistene, Å Energi og Siemens, har fått tegningsretter for to millioner nye aksjer til en kurs på 10 kroner, langt under tidligere emisjonskurs på 600 kroner. Dette gir dem i praksis 30 prosent av selskapet nesten gratis.