Analyse om Norgespris: Næringslivet får 4,5 prosent høyere strømpris

Regjeringen har foreslått en ny strømavtale kalt «Norgespris», som innebærer at strømselskapene fra 1. oktober må tilby fastprisavtaler på 50 øre pr. kWh inkludert moms til husholdninger og hytter.

Miljøstiftelsen Zero har fått Thema Consulting til å analysere konsekvensene av forslaget, og konklusjonen er at det vil gjøre strømmen dyrere for næringslivet, som ikke har tilgang til Norgespris, skriver Nettavisen.

– Analysen viser at industri, næringsliv og offentlig sektor må betale 4,5 prosent høyere strømpris med Norgespris enn med strømstøtte, skriver Zero.

Høyere strømregninger

Zero-leder Stig Schjølset mener at Norgespris vil svekke insentivene til strømsparing og andre tiltak som er nødvendige for et bedre energisystem. MDG-nestleder Ingrid Liland er også kritisk og kaller forslaget en «katastrofe» for alle andre enn husholdningene.

– Denne rapporten viser at Støres strømsubsidier vil gi skoler, idrettsanlegg, sykehus, helsestasjoner, jordbruksbedrifter og industri høyere strømregning, sier Liland til avisen.

Energiminister Terje Aasland forsvarer forslaget ved å si at det gir folk større forutsigbarhet i møte med ustabile strømpriser. Liland mener imidlertid at forslaget er lite gjennomtenkt og foreslår heller en flat strømstøtte til alle og økt støtte til strømsparingstiltak.