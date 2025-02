USA: Vil kutte Iransk olje med 90 prosent

Finansminister Scott Bessent uttalte at USA har som mål å presse Irans oljeeksport ned til under 10 prosent av dagens nivå, ettersom president Donald Trump gjenopptar en kampanje med «maksimalt press» mot Teherans atomprogram, melder Bloomberg.

«Vi er forpliktet til å få Iran tilbake til et eksportnivå på 100.000 fat olje per dag,» sa Bessent i et intervju med Fox Business fredag. Han opplyste at landet for øyeblikket eksporterer mellom 1,5 og 1,6 millioner fat per dag.

Bessent uttalte også at han vil skjerpe sanksjonene mot russisk energi dersom presidenten ber om det. Oljeprisene steg etter uttalelsene, Brent-oljen økte med så mye som 1,1 prosent til 75,85 dollar per fat.

Forrige uke signerte Trump en direktiv som skal øke det økonomiske presset på Iran, og gjenopptok dermed den harde linjen fra sin første presidentperiode i et forsøk på å hindre den islamske republikken i å skaffe seg atomvåpen.

«Oljeinntektene gjør det mulig for Iran å finansiere terroristaktiviteter over hele verden,» sa Bessent.

«Kineserne, og muligens inderne, kjøper den sanksjonerte iranske oljen, og det er uakseptabelt,» uttalte han til Fox Business.

Å presse eksporten ned til 100.000 fat per dag vil føre Iran inn i «alvorlig økonomisk nød,» fortsatte Bessent i intervjuet. Ifølge ham viser landets interne tall at økonomien er «svært skjør akkurat nå» som følge av «massiv inflasjon» og et «gigantisk budsjettunderskudd.»

Finansministerens uttalelser hadde en noe hardere tone enn Trumps, ettersom presidenten forrige uke sa at han var motvillig til å signere ordren rettet mot Iran og håpet på en avtale for å unngå gjennomføringen.