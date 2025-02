Oljeprisene beveger seg sidelengs mandag etter flere dager på rad med fall.

Brent-oljen med april-levering er marginalt opp til 74,77 dollar pr. fat, og det samme er WTI-oljen som står i 70,74 dollar pr. fat.

KRG-optimisme

Markedet fortsetter å bekymre seg for om ytterligere olje kommer inn et marked som ifølge både OPEC og IEA ser ut til å bli overforsynt i år. For eksempel fra Kurdistan.

– Alt er nå klart for at vi kan eksportere vår olje. Vi forventer at eksporten vil bli gjenopptatt innen utgangen av mars, sa Nechirvan Barzani søndag i et Bloomberg-intervju under sikkerhetskonferansen i München.

Barzani er president for de kurdiske selvstyremyndighetene i Irak (KRG). Lørdag uttalte Iraks utenriksminister Fuad Hussein at landet jobber med KRG for å løse tekniske problemer tilknyttet rørledningen til Tyrkia.

Kommer KRG og Bagdad i mål med forhandlingene, kan det bety en tilførsel av rundt 300.000 fat olje pr. dag.

Mer russisk olje?

Samtidig presser USAs president Donald Trump på for å få en slutt på Ukraina-krigen, noe som kan bety mer russisk olje ut i verdensmarkedet. Trump gjentok ifølge Reuters i helgen at han kan møte Russlands president Vladimir Putin «veldig snart» for å diskutere temaet.

PÅ PLASS: USAs utenriksminister Marco Rubio er klar for Russland/Ukraina-samtaler i Saudi-Arabia. Foto: NTB

Utenriksminister Marco Rubio understreket søndag at Ukraina og Europa vil delta i enhver «reell forhandling» om å avslutte krigen, og signaliserte at USAs samtaler med Russland i Saudi-Arabia denne uken var en sjanse for å se hvor sterkt Putin ønsker fred.

– Utsiktene til en våpenhvile mellom Russland og Ukraina og potensielle lettelser i sanksjonene mot Moskva legger en demper på markedet. Det samme gjør bekymringene for svakere vekst grunnet handelskrigen drevet frem av Trump, sier tradingsjef Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities til nyhetsbyrået.

Et Iran-blaff

Sjefstrateg for råvarer i ING Groep, Warren Patterson, er heller ingen prisoptimist.

– Sentimentet i oljemarkedet fortsetter å surne med svakhet i den flate prisutviklingen, mens tidsspreader (prisforskjeller mellom kontrakter med ulik leveringsdato) også peker mot et svakere fysisk marked, sier han til Bloomberg.

Oljeprisene gjorde et byks fredag etter uttalelsen fra USAs finansminister Scott Bessent om at Trump-administrasjonen vil prøve å presse Irans oljeeksport ned til under 10 prosent av dagens nivåer, men falt senere tilbake igjen da markedet tviler på hvor gjennomførbar den planen er.