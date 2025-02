Gassprisen har falt over 15 prosent den siste uken – fra over 60 euro pr. megawattime (MWh), det høyeste nivået på over to år, til rundt 50 euro.

– Dette året ser ut til å bli en berg-og-dalbane for gassmarkedet, skriver Rystad Energy i en oppdatering.

Europeiske gasspriser har steget kraftig, samtidig som kontinentet kjemper for å fylle opp lagrene. Pr. 31. januar var fyllingsgraden på 44 prosent, sammenlignet med 70 prosent på samme tid i fjor.

Lagrene tømmes i rekordfart

I oktober og november i fjor økte uttaket fra lagrene med henholdsvis 155 og 90 prosent sammenlignet med 2023. Hovedårsaken er «Dunkelflaute» – perioder med lite eller ingen produksjon fra uregelmessige fornybare energikilder som vind og sol, påpeker Rystad.

Rystad Energy forventer at fyllingsgraden vil falle ytterligere til 39 prosent i løpet av vinteren, før den gradvis øker igjen. Målet er å nå 90 prosent innen november.

Analysehuset anslår at den europeiske gassprisen for sommeren vil ligge mellom 13 og 13,50 dollar pr. MMBtu, noe som tilsvarer rundt 43 euro/MWh.

Tilbake til normalen

Samtidig har USAs president Donald Trump innledet samtaler med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale i Ukraina. Dette har økt spekulasjonene om en potensiell gjenåpning av russiske gassleveranser til Europa via Ukraina.

«Selv om dette kan dempe den nåværende markedsstemningen, vil en gjenopptakelse av Ukraina-transitten i større grad representere et ‘tilbake-til-normal’-scenario, snarere enn å utløse et vedvarende fall i de europeiske gassprisene,» skriver Rystad Energy.

Foreløpig er Europa helt avhengig av LNG-import.