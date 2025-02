Bank of America: – Brent kan falle 5–10 dollar

Et team råvarestrateger i Bank of America, ledet av Francisco Blanch, mener at olje- og gassprisene kan falle kraftig som følge av en mulig fredsavtale mellom Ukraina og Russland.

Før krigen var Russland en betydelig leverandør av energi til Europa, med store mengder råolje, kull og naturgass. Etter krigen ble mye av denne energien omdirigert eller fastlåst i Russland.

Dersom Russland får sanksjonslettelser, er det minst tre mekanismer som kan sende oljeprisen lavere: kortere handelsruter frigjør lagringskapasitet og øker tilgjengeligheten i markedet, tidligere fastlåste energileveranser kan gjenopptas til Europa, og økt tilgang på tjenester kan bidra til høyere russisk produksjonskapasitet.

50 prosent nedside i gassprisen

«Dersom sanksjonene tillater det, tror vi at Brent-prisen kan falle med 5–10 dollar pr. fat dersom russiske fat ikke lenger må fraktes langt til India og Kina, og mer forsyning plutselig blir tilgjengelig», skriver Blanch.

«På samme måte er den europeiske TTF-gasspriskurven i bratt backwardation [kontrakter med tidligere levering handles til høyere priser enn senere levering] og kan falle betydelig hvis russiske rørstrømmer til Tyskland og Sentral-Europa gjenopptas. Ytterligere russisk gass kan raskt fylle opp lagrene og presse TTF-prisene under 25 euro pr. MWh innen sommeren», skriver Blanch.

Gassprisen (TTF) med levering i mars er i 10-tiden mandag opp 0,33 prosent til 50,85 euro pr. MWh. Brent-olje med levering i april er opp 0,12 prosent til 74,83 dollar fatet.