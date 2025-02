Sea1 Offshore falt kraftig etter at selskapet la frem resultatet for fjerde kvartal i forrige uke.

Fallet var overdrevet, mener Arctic Securities-analytiker Ole H. Berg, som gir aksjen en klar kjøpsanbefaling.

Etter at det Christen Sveaas-eide rederiet betalte ut et utbytte på 7 kroner pr. aksje til sine aksjonærer, velger Berg å justere ned kursmålet fra 44 til 36 kroner. Det betyr likevel at han fortsatt ser en oppside på 77 prosent i forhold til sluttkursen på 20,33 kroner mandag.

«Vi ser dagens kurs som et attraktivt inngangspunkt,» skriver Arctic-analytikeren i en analyse av selskapet, med overskriften «Undervurdert og aksjonærvennlig».

Sterk utbyttevilje

Han viser til at Sea1 Offshore har god visibilitet, basert på antagelser om at selskapet har kontrakter som dekker 91 prosent av inntektene i inneværende år og 71 prosent neste år.

Ikke minst mener han at selskapet har en «konservativ balanse» med en gjeldsgrad på 2, noe som gir rom for ytterligere utbyttebetalinger, ifølge analytikeren.

«Selskapet har vist en sterk vilje til å gi avkastning til aksjonærene,» skriver han i analysen.

Han estimerer at Sea1 Offshore fri kontantstrømavkastning på 10 prosent i 2026 og 20 prosent i 2027.